朋友問我可有玩過康樂棋？這五、六十年代青年間最流行的玩意，怎會不沾手？不但愛玩，且精於此道。十歲時，我在學校，每打康樂棋，難逢敵手，因而有「棋王」之稱，勇冠三軍，一時興起，以打康樂棋體驗，投稿《青年樂園》，僥倖獲刊，開啟了我日後投稿之路。

我唸的學校叫端正，校訓叫我們端端正正做人，我偏不聽，東奔西跳，頑如皮猴，老師評操行曰——「天資聰穎，多言好動。」給予丁等，就是不合格。校舍不大，空間有限，僅在露台上置乒乓波枱二張、康樂棋二枱。學生都看中康樂棋，四年級，甲、乙兩班，學生七十多人，康樂棋一張供四人玩，兩張只能容八人，即有六十多人向隅。下課鐘聲一響，同學們連奔帶跑衝向露台「霸枱」，我班有個同學叫時金元，十二歲，山東人，身高六呎，一夫當關，閒人辟易。由是每天都搶到枱子，用武力，不光彩，以德服人吧！改霸為爭，每方派出一個代表打七隻棋子，誰先把棋子打落洞中勝出，就能佔枱子。我必被推為乙班代表，從未失手。打康樂棋，似易實難，講究門道、技巧，有時打子之中點，偶然擦棋邊，更甚者要撞回力子。回力子者何？不妨一說：康樂棋子分紅、綠二色，你佔綠便打紅。當紅子打到你枱邊，你不能調轉槍頭去打之落己洞，得把馬子撞向紅方枱邊回彈，將紅子撞出，這要覷準角度方行，並不容易。康樂棋打得好，打桌球就易上手。

端正沒有操場，上體育課，就得步行去北角街坊福利會。老師隨意指導我們作一回體操，就自由活動。南巴大戰哄動全港，我們來個小型南巴大戰，十來人分成兩隊，在場上廝殺。沒有龍門，便將球場上的石頭兩塊，置左右兩邊作龍門。踢呀踢，踢個不亦樂乎。除了足球，也會跑上賽西湖水塘，偷偷溜進塘裏戲水，樂極生悲，同學莊銘泉君遇溺，身處塘中，揮手喊救，而我們卻愛莫能助，從此忌水。轉眼六十餘年，仍是「心似雙絲網，中有千千憶」！