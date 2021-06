德國十九世紀哲學家叔本華《The World as Will and Representation》一書,有英國學者佩恩(EFJ Payne)譯本,其中叔本華的序文說:「Whatever it was possible to do to give priority to that which is in any case explained by what follows, and generally whatever might contribute to the greatest possible comprehensibility and clearness, has been honestly and conscientionsly done。」有朋友讀不懂這一句,「曾參考石沖白譯文《作為意志和表象的世界》,但不甚中用」,因賜函垂問。

我沒讀過西方哲學書籍,手上也沒有石沖白譯文,上網只找到以下六十六字翻譯:「如果行文中有那些部分是接着馬上就得到說明的,以及有那些部分可能是有助於使全文盡可能清晰易懂的,編寫時都老老實實且細心周到地盡可能予以優先。」這堆中文字,結構與原文完全相同,也把原文字字譯出,是典型翻譯機器的製成品。譯者應是自己都不理解原文,擔心錯譯,為求免責,於是全句照字面意思譯出。要藉這樣的翻譯了解原文,猶問道於盲。

我的翻譯只有三十一字:「我下筆時,力求先述可以先述而其後亦有解說者,並力求所述清晰,容易明白。」譯文沒有直譯greatest possible(盡可能)、honestly and conscientionsly(老老實實且細心周到地)等字,但「力求」兩字當蘊含其意。譯文還把原文之被動語態(passive voice)改為主動(active voice),使句子不必因主要動詞has been done置於句末,而須讀後倒過來再讀一次,希望能清楚譯出原文意思吧。