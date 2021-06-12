上星期日賽馬，因三T多寶有6,103萬，事先估計一注獨中會有派彩超過一億元。結果當日三T投注激增至7,810多萬，有4.6注中，每十元一注派彩2304萬。還有一段小插曲，就係跑完第四場，有192萬元過關（相等於19萬注以上），跑完第五場，因有大冷門「歡樂小子」入三甲，過關注碼大降至2598注，跑畢第六場，派彩及安慰獎未能公佈，於是在場馬迷紛紛以為無注中，多寶大有希望累積至過億元，結果等到第九場賽前才公佈有4.6注中，而且其中3.6注來自全球匯合彩池，本地馬迷投注只有一注中。

今日沙田賽馬，六環彩六寶獎有869萬元多寶，預料吸引大量投注，六環彩彩池會超過一千萬元，希望馬會吸收上星期日經驗，及早計好派彩。馬會表示上星期日有太多散客投注三T，電腦要時間運算，因此令派彩延遲宣佈。

其實馬會在今個馬季結束後，應全面檢討，馬會三T之運算能力、系統記憶容量及速度，網上投注大增之狀況下，如何擴大容積。去季因疫情而閉門作賽，投注站關閉，不少馬迷被迫在手機要安裝馬會網上投注系統，發覺效果唔錯，今季好多朋友全部改為用手機投注，左丁山過往十幾年在廂房或凱旋廳常見嘅馬友，多已失踪，飲茶時見到佢地，問佢地點解唔入場，馬友話一來訂位不易（疫情限制人數入場），二來晚上十時前要離場揸車回家，賭唔到第七第八場，故此索性留在家中集中精神，以免中途受擾。即使已入場馬迷，以左丁山所見，幾乎全部都係埋頭㩒機，好少人走埋投注窗口投注。下季如此情況相信更加有增無減，令場內窗口及場外投注站功能大失，關閉一半（即散工失業）都得，電話投注中心之接線人員亦可裁走一大半以上，馬會可省回不少勞動成本。但此消彼長之下，左丁山發覺手機投注愈來愈受阻，因馬場WiFi經常斷線，用5G手機亦唔見得可以快一啲，賽前兩分鐘落注，左丁山嘅5G手機經常出現慢速，急起上來要衝埋窗口用口投注（好彩現在唔會有人在窗口前排隊嘅嘞）。此外，有理由相信海外投注香港馬人數大增（例如上星期三T），馬會網絡極度繁忙，亦會令到手機投注運作緩慢！睇嚟，馬會要大力為IT擴容嘞！