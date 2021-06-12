六四不是從天上掉下來的，六四之前，中國大地上已經在醞釀發生六四的條件。

1989年，距改革已有十年時間，中國初現生機。最先是香港資本進去，隨後香港文化北上，稍後麥當勞肯德基輸入，西方生活方式一點點滲透，種下社會變遷的種子。

中共為推動經濟改革，不得不放鬆文化管制，西方現代思潮和新觀念新思想，只要不直接危及中共統治的，都擠開國門進了大陸。大陸文化界也風生水起，老作家老學者紛紛出土，年輕一輩開始反省社會問題，年輕學者追踪國外的新知識。文化上的鬆綁，為六四做了文化準備。

那些年很多尖銳的政治議題被提出來，先是魏京生的大字報，提倡第五個現代化，因為太超前而被鎮壓。慢慢有更多中年學者引進西方普世價值，方勵之﹑嚴家其他們那一輩為大中學生們啟蒙。當年很多紅衛兵出身的知識分子，也成了社會覺醒的第一代，王軍濤﹑陳子明﹑蘇曉康他們，在學生中有很高的聲望。方勵之在各大學演講，推崇北歐的社會制度，很多大學生都入迷追隨，這為六四做了思想準備。

早在一九八七年，不同省市已發生一些零星的學潮，學生們開始提出政治要求。鄧小平察覺獨裁與民主的矛盾正在醞釀一次爆發，因此在胡耀邦未下台前，已發動一次反對資產階級自由化的運動。民間不滿的潛流，為六四做了政治準備。

鄧把改革視為韜光養晦，胡把改革視為脫胎換骨，兩人的根本衝突由此而起。鄧被黨內保守派裹脅，胡被中國人的慾望推動，鄧在黨內有壓倒性優勢，胡在黨外有社會基礎，到最後，黨有武裝，人民終被黨碾壓。

六四是中國這個老婦，與洋漢子一番幽期密約之後，意外有了身孕，懷了一個有自由基因的混血胎兒，可惜還未成形就流產了。

這個具有強烈象徵意義的歷史事件，絕對不可能從歷史上抹去，抹去六四，中國當代歷史就無法解釋。