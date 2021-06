全球都抗疫疲勞,但香港可能是世上唯一最「谷針疲勞」的地方。

每日,各路人馬官商糾結衝出來威迫利誘,繼董太嚎叫「洗手、洗手、洗手」之後,這一疫變成「谷針,谷針,谷針」。關於一個城市的福祉,做不到曉以大義,主打情緒勒索、guilt trip屈人、或直接罵人「唔打疫苗的應該羞恥」。某教授原句為”I think Hong Kong people should be ashamed of themselves in not contributing to herd immunity to Hong Kong and to the whole world!”。首先,who cares what you think and who do you think you are,那張我啱晒你哋錯晒的家長臉家長嘴,英文又難聽,趕客一流,激到暴龍哥要走出來招呼他,問「穩陣啲才決定」、「擔心自己和家人健康同生活,都要感到羞恥?」靚贈他一句”you’re a real piece of shit”。

這一刻,想知一個人是否很「香港」?看三個課題:打唔打針,移唔移民,點使嗰5千蚊?如果三樣你都在乎,留意也花生,着晒三個燈,我真係唔想恭喜你,但你是貨真價實的香港人。

打疫苗和移民兩件事,時勢所至,引發的辯論、反思、鬧交,處處開片,但這兩個話題並不特別,也不令人驚詫,唔談論唔起哄,一片寂靜你先驚;到季候風過後,就會有新一波水深火熱,令人拗到面紅耳熱,恨不得互拆祖宗山墳的事。

我驚詫的,是經歷了那麼多波瀾壯闊、六月飛霜之後,人們的進步還是那麼少。那些一走出來,便我對你錯的真理代言人,幾時才學懂、才明白,「我對,你也可以對」的空間真的存在。講文明,連退一步的「我對,你不正確,但我明白你的出發點」之先理解再溝通,都不可能。人人急不及待把自己捧上真理道德高地,把自己變成L,即係「撚」。

打針L和移民L,多的是。Real piece of shit教授之外,某次飯聚,遇上一位年長的專欄作家,席間有人又談到打針,他二話不說衝出來,威風八面說自己寫了一篇文章,大罵不打針的人,理據都是群體免疫啦啦啦、唔打好自私的唯我獨啱,有種人在高地的囂張感覺良好。這款自以為是永遠叫我打冷震。呼籲人打針沒問題,雖然我不會,但罵人不打針真是太奇怪,有用咩?

屌票之後,香港風土病是不是「屌針」?唔打的都是罪人。然後罵人移民,或者不移民。

我不支持或反對一個人打不打針,都是很個人的選擇,各有前因,有需要、有能力,自己考慮清楚就是了。能力,包括風險及身體承擔的能力,不打冇事冇幹,睇定啲好出奇嗎,暫時不打不等於一定不打,出面又不是像英法美各國般,又肆虐又封城。打了有什麼短暫長期差池誰賠?聽過的士大佬,看破世事說除了打疫苗時誤插入眼再當場斷正出事,否則一定冇直接關係不獲賠償,高見。

又正如移民、離開。當然有不少相熟或不相識的人也勸我離開,罵的都有,但我最煩的時候,是身邊那位健康出了狀況,有很多事要處理、要動大手術,唔通我又要話你知?我們又要即刻走呀?說該留低的又會來說三道四,我沒說要走卻來叫我別走。我爸80歲了,抑鬱症超過20年,我回加拿大又要你們批准?每個人枱面背後有什麼重量誰知道,以為自己的標準就是所有人的指標那些最可怕。以為你的恐懼,你的安定,你的繁榮,一定是我的,更加可怕。

英國政治家Tony Benn說,”An educated, healthy and confident nation is harder to govern",難管治因為人人都有自己的想法。所以要易控制的話,”First of all frighten people and secondly, demoralise them"。恐懼,可以令人做很多決定,他通透的說”Hope is the fuel of progress and fear is the prison in which you put yourself”,我的希望不同你的恐懼,人人便有不同的決定了。打、唔打、移、唔移,跟希望和恐懼有關,同健康、自信和心智有關。

Real piece of shit教授仲話,”Hong Kong should set a good example to the whole world, not a bad example”,笑得我,日本人接種率奇低,會因為香港人都打了成為榜樣而去打嗎?人家都是考慮自家情況,一個educated, healthy and confident nation來。香港人為世界立過、足以自豪的榜樣很多,亦已經令全球看見。

點使5千蚊成為話題,因為現在還冇人講得清楚可以點使,連派錢都有本事天怒人怨的,憑什麼能成功谷針?

不如再出創意誘因,如接種率至幾多巴仙,邊個局長咩官光榮下台,提早享福,讓出官位給更年輕、更忠誠的不廢之物上位,促進新陳代謝,議員都得㗎,可能比送樓送車更令香港人歡樂滿谷針呢。終極大獎,當然要夠份量啊。

https://mewe.com/p/budming

IG:budmingbudming