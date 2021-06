親愛的,

首先向英勇的鄒幸彤致敬!她一個人被拘捕,擦亮了支聯會的名字;她的臉孔在BBC.com一連三天留住,聯同六四晚上空寂的維園和維園外的處處燭光、手機閃光,響亮地告訴世人香港發生了什麼事。臉孔是重要的,因為臉孔告訴人,這是個有血有肉的故事。去年六四,香港已創出自己的「2064」,今年又是一個新的里程碑,叫「香港六四」也好,叫「6432」也好,總之刷新了歷史,寫下新章。這都是特區政府因恐懼而完全過分的鎮壓造就的。

六月五日,幸彤獲釋,六月六日,得以在集會上點起燭光,悼念為八九民運「就是砍頭也不回頭」的李旺陽。政府如何禁得了?

我還記得九年前李旺陽「被自殺」的消息如何震撼港人,我記得有多個團體發起遊行,從維園經上環皇后大道,到上環中聯辦,我在街站,看着小豆子那麼身量小的中學生,舉着「學民思潮」的旗號走過。那年,是我在立法會最後的一年,總結的周年報告最後一頁的圖片,是我在會議廳站立着發言,後排座位空無一人,只放着一張放大的李旺陽的黑白照,寫着「還我旺陽」。那天街上有祭奠他的儀式,每人拿着白菊放到供奉他的靈前。我後座的人都出去了,我留守議會,背後放着那張標語,編印年報的時候,我就將這圖片刊在最後一頁,讓我的法律界選民永遠留着紀念。

我們爭取民主法治,所為何事?就是不要讓人像李旺陽那樣枉死。可嘆的是,九年過去,我們離民主似乎更遠了。

剛有報道說,英國最高法院前院長、香港終審法院非常任法官何熙怡Lady Hale,在七月任滿之後不擬續約。她的用語是「I don’t wish to be reappointed」。她沒說其他英國法官應去還是應留,也不諱言國安法帶來疑慮,但我覺得最值得深思的是,她說司法獨立應猶在,而內容不如人意的法律亦與法治沒有必然關係,除非認為法治應有保障基本人權的涵義。但如果法治不保障人權的話,相信人們對法治的支持便會減弱。

她說得清楚極了。對人權保障不足的法治,可能不會影響商務上的遵守法治。可能這正是當局希望達到的目標,而部分非常任法官或會接受——經濟、商貿不是也很重要嗎?但如果是這樣,海外非常任法官去或留,我們也不會太着重了。問我,我一直的意見是,這個想法太天真。不保障基本人權的法治,最終不會有商業經貿的法治。

六四前幾天,在法庭外有人送我一座小小的「毋忘六四」燈泡。六四那夜,我扭着了放在家中臨街的窗台上,經過的途人若抬頭就會看見。小小的燈座,居然亮足一夜。好比我們每個人,雖微小而綿長。

不要藉故跟人絕食,你已經太瘦了!

10.6.2021