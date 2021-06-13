父母離婚分居的那個下午，她放學返家，走到廚房窗下，聞着熟悉的味道，有點恍惚。進門換上拖鞋，母親在裏間揚聲：「可以吃飯了。」彷彿什麼也沒發生，家裏規矩吃飯是不說話的，她細嚼慢嚥，偷偷觀察母親的臉，什麼也看不見。飯畢，母親囑咐：「最近要考試，心收收，別再看漫畫，和同學煲電話了。」

她乖乖做功課，並沒有同學要和她煲電話，但漫畫是要割愛了。父親就這樣消失了，沒人提到他，也沒人問。轉眼就到了大學，她住校，但生活依然波瀾不興。同學們風風火火地戀愛，她閒暇都回家陪母親煲劇。母親時有金句：「男人到最後都一樣，不值得費心，太傻。」她想起飛蛾撲火的女同學們，還真是。

中學聚會有個舊同學要了她的電話，有時會坐很遠的車來找她玩。她沒有太大感覺，總覺得是在扮過家家。這男子身量不高，性格圓潤，什麼都是平均值。是他嗎？她有點不甘心，把頭埋進耽美小說，那裏的男子每個都卓爾不群。是他也沒什麼不好，走着看吧。

轉眼就畢業，她考取一家中學的職位，做圖書館老師。這學校生源不好，學生放學都去拍拖，圖書館閒閒不見人。她也不急，學生時代的漫畫書現在撿起來，慢慢又喜歡網路文學中偏言情的那些文。舊同學工作忙，慢慢也冷了，她是有些失望的，但也沒事。學校亦有幾個新來的男同事，其中一個尤其英俊，像漫畫書中走來的。但他好像同時和好幾個女同事曖昧，她不動聲色。男人是老手，馬上破譯她的種種暗示，熱絡起來。

一晚收工，兩人約在一家老上海餐館。她是上海人，很受用這種細節的貼心。話難得多，她講東講西，驚訝自己盡有這麼多可以講。男人笑着望住她，誇讚她人靚又有趣。她面紅了，這是人生第一次。甜點是酒釀圓子，酸酸甜甜，很對味。

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