校友馬主C隻「中華威威」，每次出場，左丁山都買WP，輸咗幾次之後，卒之在6月9日力拼之下贏馬，賠率有十倍，左丁山一次過贏番晒以前嘅投注，真係要多謝騎師田泰安，佢騎到隻馬拼盡最後一分力，擊退跑第二嘅「管得掂」，騎功實在非常出色。呢次「中華威威」連食奶力都出埋，馬主C不如同練馬師徐雨石商量，送隻馬上從化休息兩個月先，下季至出賽。

做馬主會嚐盡酸甜苦辣，馬主C今勻贏馬故然值得高興，但佢另一隻團體馬上次贏出之後不久，就因傷退役，成班團友冇晒表情；然後另一匹團體馬二月到港，操極唔起，三次試閘都包尾，前景如何？唔敢講。另外，大名人天王郭富城隻「舞士精神」，不久前輕易取勝，睇落應該有排贏，點知突然間在6月11日絞腸痧暴斃，令馬迷大吃一驚：養馬就是這樣的，無論大富豪或小馬主，買到一匹美麗傳承或金鎗六十，贏馬獎金可以過億，真係幾生修到。（按：金鎗六十仲未贏夠一億獎金，不過如果無驚無險，下季可以達標）

呢日飲茶，與馬友及馬主吹水，講做馬主的苦與樂，馬友話除咗跑馬必到馬場之外，佢最鍾意租艇出海釣魚，有時釣到一條大石斑，就高興到不得了，釣魚亦見到不少趣事，例如在大嶼山租艇出海，會遇到一啲「大飛」，艇家話佢地不時在太陽未見嘅清晨就出海，希望執到寶，執乜嘢呢？嗱！有成箱成箱澳洲龍蝦、澳洲和牛（真空包裝，唔怕水浸，當然亦會有受到海水浸過，破壞嘅）。此物何來，就是「大飛」漏夜走私，運送食物去中國大陸海域交收，遇到水警追截，「大飛」上就有人拋擲私貨落海，趕緊逃走入中國海域。於是熟悉情況嘅艇家就會久唔久執到寶，用來自己食或轉售其他漁民。左丁山於是問：「最近澳洲龍蝦價錢升番晒，是否與『大飛』有關呢？」馬友話：「此則任你估，中國海關執法係幾完善嘅！」當日聽完，以為馬友吹水，有啲過龍，誰知6月11日就有新聞報導，香港海關偵破歷來最大宗快艇走私案，在流浮山岸邊有人搬名牌貨品包及瀕危動植物上船添，快艇成員見到海關人員，立即棄貨逃走，開艇高速駛向內地海域，走甩咗。

睇嚟馬友在大嶼山租艇出海聽番嚟嘅故事，真實性極高，「大飛」生意窿路不絕，唔怪得馬友話久唔久就在大嶼山食到靚嘢！