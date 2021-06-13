《家有囍事》李香琴經典對白：「世界末日啦，慘無人道啊。」所謂何事？停電，看似痴呆，不管家事兩老人家，首次起義，只為一件小事，沒得看電視。

國安法植入《電檢條例》，如果只為針對特定幾部紀錄片，以及《十年》等等等等，就像殺一隻蜚蠊，噴了滿屋殺蟲水，蜚蠊未死，家人首先受害。要禁絕《十年》與《理大圍城》，現有國安法不碰電影，早有大把理由與手段可用。這主意若是主子下令卒仔執行，無話可說，若皇上沒說，太監自行秉筆代書，又是另一齣廢柴效忠敗筆之作。

動刀動到與政治不一定有關一瓣，必定引起更大反彈。抓光了什麼亂港十大寇、反政府一百大，從專權角度看，符合團結大多數，打擊一小撮方針。打政治防疫針，打擊到吃飽飯，就是娛樂一群，是吃飽飯沒事做的笨蛋所為。

電影聲色光影中，離不開時代背影，即使抽離到只談風月，在處處地雷中談一段純純的戀愛，不怕編劇頭痛，只怕審查員為免惹事上身，寧枉無縱；以前不做不錯，現在多做沒錯。我是金主，也不願意冒險投資，無端打死香港電影，沒時間看電影的高官不在乎，就算港人也不看港產片好了，外國電影根據這條例，要過這關卡比本土電影更難。

電檢員不會笨到覺得金剛與哥斯拉踩爛香港地標，與國安有關，但疑神疑鬼之下，鬼片喪屍片也含反喪心病狂政制隱喻——如果觀眾有心解讀。而目前最無形陷阱是「對觀眾構成影響」。

如果捧這塊石頭砸正眼中釘也罷了，可惜，除非，連網路都要經過電檢，除非Netflix也跪低，可是，也沒用。大陸是八十二禁，美日韓影片照樣通行無阻，觀眾群比整個地面市場還要龐大。

最慘的受害者，只是香港院線。老師大量離職，總有剩下來的擔起教育任務，電檢員有什麼使命可言？都是公務員來當這危險的苦差，為自己安全起見，只好犧牲大家娛樂，最後，只剩下符合大陸廣電總局那把尺的電影能正式公映，戲院只有死光光，畢竟香港觀眾看不慣大陸片與合拍片，畢竟走進戲院的觀眾已經越來越少，畢竟，馬逢國代表娛樂文化界發聲，也只是說精神上支持這條新例，即係，身體很誠實，以後在網上看《波斯密語》好了，當然，馬逢國之流對這種電影是無感的。