看《浪跡天地》想起張愛玲，倒不是因為她曾經結結實實當過一輪遊牧民族，在羅省汽車旅館和小昆蟲玩捉迷藏，而是因為那堆插科打諢的塑膠馬桶。拿衛生問題做文章，趙婷只去到捕捉三屆影后出恭的層次，真是小兒科，級數充其量等於陳年粵語諧趣歌曲《詐肚痛》，美國演藝學院竟然就雙手奉上最佳影片金像獎，未免太慷慨了。行得快好世界，趙女士少小離家落戶美國，當然可喜可賀，但沒有隨身攜帶優秀的文化根，畢竟令人遺憾——同樣揚威荷里活，前輩李安便更抵得諗，時而闖蕩西部牛仔世界，時而帶你遨遊胡士托，卻不忘母語書房的原始養料，將學貫中西串連到底。假如趙婷也翻翻張愛玲，見識過《異鄉記》那兩段驚心動魄的如廁描寫，或者能夠更上層樓亦未可知。

張女士下鄉投宿民居，「請女傭帶我到解手的地方，原來就在樓梯底下一個陰暗的角落裏，放着一隻高腳馬桶。我伸手鉗起那黑膩膩的木蓋，勉強使自己坐下去，正好面對着廚房，全然沒有一點掩護。風颼颼的，此地就是過道，人來人往，我也不確定是不是應當對他們點頭微笑。」哈哈哈，有聲有色亦莊亦諧，厲害了我的祖師奶奶，《紅玫瑰與白玫瑰》寫上海太太便秘，丈夫瞥見洗手間這一幕：「燈下的烟鸝也是本色的淡黃色。當然歷代的美女畫從來沒有採取這樣尷尬的題材——她提着袴子，彎着腰，正要站起身⋯若是在美國，也許可以做很好的草紙廣告⋯」一山還比一山高啊，美國草紙廣告拚上文壇健筆在中國杭州的現場直擊報導，簡直小巫見大巫。