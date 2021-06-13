近日，海外有人又重提六四失敗的原因，說是學生不知進退，沒有見好就收。這種論調貌似高明，其實是糊塗，甚至是在為中共的鎮壓開脫。

中共有給過學生們什麼樣的「好」嗎？學生代表與李鵬會談，李鵬是什麼嘴臉？大學生跪到中南海門口，高舉請願書，有沒有人理睬？北京百萬人大遊行，政府有沒有絲毫回應？

根據大陸著名律師張思之的回憶錄《行者思之》，六四前的五月十四日，他在武漢，湖北人大常委會副主任馬良已私下告訴他，說鄧小平正在武漢召開最高軍事會議，商量對付學潮。鄧小平見慣大世面，處變不驚，一早就明白，學潮沒有重手鎮壓下去，往後中國的局勢將不可收拾，治亂世用重典，這是中國傳統帝王術。

學生們「見好就收」，大家解散回學校，各地來的學生也回老家，那會怎麼樣？北京當然就平靜了，但人民的要求在地方上遍地開花，烽火四起，鄧小平會這麼蠢嗎？

坦克車開到天安門，槍聲如炒豆，街頭橫屍，這樣凶殘的畫面才可以震懾十億中國人，所以才有「殺二十萬人，爭取二十年穩定」的說法——學生們撤不撤，血都是要流的。

見好就收，趙紫陽們會有好日子過嗎？從中央到地方一輪整肅，改革派一樣兵敗如山倒。

學生們解散，會有什麼「好」？他們回到學校，等共產黨騰出手來，還不是一個個要遭遇徹底清算？政治要求全部落空，最終得到的只是沒頂之災，槍斃、坐牢、開除，一輩子受苦，中共鎮壓民眾反抗有大把手段。

在廣場上，學生們的激情和自由的天性得到充份抒發，體現了中國人的家國情懷、思想覺醒和精神素養。他們在廣場上讀書辯論，唱歌跳舞，舉行婚禮，中國土地上從來沒有那樣激情澎湃和正氣動天。

學生們赤手空拳，學生們輸了，但他們佔據了歷史的道德高地；共產黨有坦克，共產黨贏了，但共產黨成了歷史罪人。