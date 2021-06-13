中國一個小粉紅，5年前以交換生身份到台灣讀書，自此改變命運。

他說他20歲前從未離開過中國，去台灣的目的只是想看看其他地方是甚麼樣子的，其他地方的人是怎麼生活的，沒有任何政治動機。他在中國出生、長大、接受教育，「中國台灣」已經成為一個固定概念，在他腦袋中根深柢固。

到了台灣之後，用他自己的話說，他完全懵了，原來台灣人可以上街遊行，台灣人可以痛罵馬英九，痛罵蔡英文，台灣人可以對自己的總統直呼其名，人民還可以罷免巿長。這完全顛覆了他的想像，他震驚得無以復加，怎麼會這樣呢？台灣不是中國的一個省嗎？跟中國的其他省分並沒有區別吧？為甚麼台灣人擁有那麼多自由，可以做那麼多中國人不能做的事？他第一次反思，為甚麼一個強國，反而做不到台灣可以做的事？就連說都不准人說？

結束交換生身份，回到中國之後，他意識到他已經不再是以前的那個自己，台灣改變了他，他不再是小粉紅，不再是「沉睡的大多數」，不再是過去20年那個被設定的人。他不再甘心像以前那樣生活，他開始翻墻，開始關心政治。他有興趣了解香港人在做甚麼，香港發生了甚麼事情。他不再滿足於在一個地方只能聽到一種聲音，六月四號，他把他了解的另外的消息放上網絡。六天後，十幾個人衝進他的家，把他抓走。

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