不止英國電視劇亨利八世的皇后已經起用黑人女演員，年前開始有網民熱議，占士邦是不是也要打破種族主義和性別主義「成見」，改用黑人女演員。

在喧嘩的左翼口水論述之中，沒有道德這回事，最終是金錢和市場計算。

拍一部英國歷史宮闈電視劇，與占士邦相比，成本低許多。只需要在倫敦片場搭幾個宮廷布景（其實早就搭好多年，用過許多次）；英國的皇宮古蹟遍地，最大的支出是明星和服裝。所以英國人可以冒險做一次實驗，看看票房，反正影視觀眾都是年輕人，試一部政治正確產品，看看年輕人的大腦左到什麼程度。若第一步虧大本，再左膠的監製和導演，也不敢再胡搞。

但是拍占士邦的成本一億美元，要全球五洲四海的大量外景，飛車加爆炸，秘密武器加IT，口水對白少，特技動作多，主角不再是那個白種男性霸權的皇家特務，而是另一大堆「技藝和噱頭」stunts and gadgets。銀行要介入，會計師天天要報帳，拍大製作，不許亂來，這下子，戲院是戲院，大學社會科學的課室是課室，一個錢字分隔其間，絕對不准混淆。

影藝創作，商品第一。沒有人想拍一齣大片出來，引起沒完沒了的政治爭議。譬如：若一個家庭，年輕的小女兒叫她父親看黑人版的安寶琳，父親拒絕觀看，說不符合史實。小女兒控訴父親是一名種族主義者，並發現他二十年前曾經任職皇家空軍，在貝理雅時代入侵過伊拉克，因為伊拉克領袖侯賽因鼻子藏有大量殺傷性武器。小女兒在學校和社交媒體繼續控訴，受到老師嘉許，成為小網紅。

當然，種族的Crossover，在影視作品中，早有成功的先例。白人彼得斯拉飾演中國的傅滿洲，還有一部「北京的五十五天」，純粹以西方角度記述八國聯軍與北京拳亂的歷史，片中的西太后和一干滿洲大臣，全部用白人演員。今日回頭看，創意清奇，在西班牙搭出一個舊北京的前門佈景，有城樓、街道、茶館，一切參照舊北京城市歷史圖片，美工精細，娛樂性豐富，亦可當做笑片。這就是文化多元。

用黑人女演員做占士邦？第一步我會先當做笑片看。占士邦的電影觀眾一定是男性主義者，所以起用一個漂亮性感的黑人女明星，大家先看床上戲身材。若將片中的奸角集團影射為東方某强國，配合國際關係的今日潮流，則又多兩分吸引力。若特技效果甚佳，又加三分。所以，占士邦膚色性別大改革， Why not ? 我沒有偏見。你呢？