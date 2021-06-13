一聽「淫賊」二字，常練心知必是採花風流債，有人仗義為姊妹報仇。

雖是採花賊，常練亦自詡好漢，「好漢不吃眼前虧」，何況這女的勇猛，刀法也高明，目下什麼都說不清。常練施展獨門輕功，跳起來穿破屋頂，撒腿飛奔，女的緊握鋼刀窮追不捨；看來必然立地正法為民除害。

一男一女，在月黑風高寂寥夜晚，竟展開了鍥而不捨的生死追逐，一直跑，一直追，都不是省油的燈，如此這般，奔波數十里。

天微亮。

兩個人體力漸漸耗盡，不支倒地……

未幾常練先行蘇醒，那女的還半昏迷，手中鋼刀仍緊握不放，心志甚決。

不是你死就是我亡！

常練尚未恢復體能，只運盡全力舉起他的命根子寶刀，朝女方劈去，以結束這「生死戰」——可是晨光熹微中，他的刀凝在半空，斬不下去：女的實在太美，身手不凡也是一塊好材料，殺了豈非糟蹋？

心想：「自己是好色淫亂在前，怎麼說也理虧——除去這一道，亦俠士一名，應秉公義解決。」

要殺的是清狗，不是漢人同胞。

常練扔下寶刀，找到一條小溪，捧水回來餵喝救醒女子，還待在一旁守候，直至她回復意識，也回復怒氣——不，她坐定後，發現全身無異，冷觀此男，甚為俊朗，忽成正人君子？並無風流自恃？說來奇怪，她對他產生另一種感覺：「他該下手殺我卻沒下手，手下留情，難道是天意？」

當然是天意。

凌雲雲沒想到，她不但成為他的妻子，還治好他拈花惹草的毛病，洗心革面，死心塌地愛上他「千里追殺」的敵人，還生下一個白胖兒子——更沒想到的，這孩子竟是他的剋星！（明續）