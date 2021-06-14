他說他不知道自己為甚麼被抓，是他在網絡的言論，還是他翻墻這個動作。他說微博很危險。被釋放之後他去了韓國，但是戶口卻被凍結了。

他說一次台灣交換生身份，令他徹底改變，得到了很多，也失去了很多。他說他痛恨台灣，因為台灣給了他意識。令他覺醒。但是他說他不後悔，因為人應該活得有價值。很多人意識到中國沒有民主自由，但說出來很危險。而他說出來了。

一句「我痛恨台灣，你為甚麼要給我意識？」，不知是多少中國人的心聲？

我常常想，為甚麼許多中國人離開了中國，到了美國、加拿大、澳洲……卻仍然以小粉紅身份自居，依然以中國人身份為傲？既然熱愛中國，何必離開呢？也許，他們只是害怕擁有自主意識，做一個擁有獨立思考的人，做一個清醒的人是痛苦的，所以他們選擇繼續做被設定的人，選擇做沉睡的大多數。

13億中國人，絕大多數人一生人從未離開國門一步，從來不知道外面的世界究竟是甚麼樣子，但是，只要有人步出國門，只要有人學會獨立思考，只要有人願意把真相帶回中國，人心就會浮躁，某些人就會不甘沉睡，用盡方法尋找真相，希望活得明明白白。

這個時候，他們中的有些人可能就會說，「我痛恨台灣／香港／美國／歐洲……」，永遠不醒來，沉浸在大國夢中，的確輕鬆得多。

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