一覺醒來，看看日期，是星期三，唔，今天應該是恨誰？

頭痛，都忘了，先看看新聞。

莫文蔚被炮轟「乳滑」，不會吧？怎麼輪到她了？她不是曾在西藏開演唱會還舉了五星旗的嗎？

算了，人有失手，總有意外「乳滑」的時候。

她原來是穿了D&G的時裝拍MV。

哈哈，她太健忘了，她以為我們都是吃素的嗎？2018年D&G乳滑的事，以為時間真能洗刷一切嗎？太天真，就像網民仍然記住陳冠希的事一樣。

當然，我們的記性也不是一年365天這麼好使，去到6月的某些日子，都是集體失憶。

前些日子，香港公安如臨大敵封了個公園和隧道，我都是摸不着頭腦，憑甚麼啊？甚麼日子這麼敏感啊？早兩天又是在旺角銅鑼灣拉起封鎖線，究竟是甚麼日子？6月有這麼多麻煩事的嗎？怎麼不乾脆取消了6月不就好了嗎？

香港的教育還是不到位，D&G在香港的分店仍是好端端的，也沒有人示威抗議。我明白了，這不就是「一國兩制」不變形不走樣的最佳明證嗎？下次上課時我懂得回答老師的問題了，香港仍然有高度自治的空間，我們沒有叫D&G滾蛋！

可是，為甚麼他們覺得乳滑的事，香港人沒有感覺呢？這是甚麼地方出了錯？是我們愛國愛得不夠深？不夠肉緊？還是我們比較包容？不不不，「包容」難聽過粗口，一定是我們靈魂深處仍然未能死心塌地的愛慕祖國。太過包容，其實等於不愛，你愛一個人便會介意便會妒忌便會發怒。怎麼辦？

每天訓練，看看這些圖片，刺激情緒，來一點憤怒吧！美軍機在台北101上空盤旋，嘩，好壯觀喎……No！我要的是憎恨和憤怒！

另一張圖片，匈牙利市民反對興建復旦大學分校，他媽的！太過份了……但是，我自己都好像讀不了大學，讀得了大學都找不到好工，匈牙利人憑甚麼就可以讀復旦呢？為甚麼我就只能躺平？

我是不是搞錯了甚麼？我要打電話，喂，篤灰熱線，我想檢舉自己……