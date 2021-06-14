猶記當年憑良知背叛暴君的「內奸」相助，破解血滴子，但惹來剿滅大禍，爭相逃亡以避。

常練抱着他不到一歲的兒子，親了又親，孩子稍懂人性，巴搭巴搭的眨着雙眼，晶瑩淚珠奪眶而出，他更捨不得了。

摟緊愛妻，叮囑：

「孩子骨格精奇，聲如洪鐘，日後要習武，成大師，起碼強身健體能抵外侮，習文多成階下囚……」

「你在外萬事以平安為重。」妻子凌雲雲放下鋼刀拎起廚刀，當賢妻良母的日子不長。

「你們也隱居、自保。」又道：「風聲一懈我即回家團聚！」

三人不肯放手。

常練一再強調：「記得孩子爹是誰，幹過什麼大事——但千萬莫向任何陌生人透露半點，免遭暗算！」

終須狠心一別。

這一別，也七、八年了。

這年頭，民間的孩子存活不易，都怕株連。

宮中孩子也不永。

紫禁城中七十多口井，井水是沒人敢喝的，只供洗衣、滅火……帝后妃嬪宮人……全喝玉泉山上運來的泉水。

宮廷鬥爭錯綜複雜，有人悄悄往裏投毒，或投井自盡，或被殺害；失寵的女人、受欺凌的小太監、流產胎、已下地但不讓長大的嬰兒……

雍正共十子四女，但當中有年二歲、三歲、八歲、十一……幼殤，有些「未序齒」，早夭連按年齡大小順序依次排列的資格也沒有。

是雙手沾滿鮮血的報應嗎？

晚上雍正又作噩夢了，冤魂一個個伸出雙爪：「還我命來！」

沒有丹藥的薰陶迷醉，他是不敢睡的……（明續）