一位朋友入了醫院，從英國打電話來閑聊。我在手機上見病房環境不錯，問留醫費用每日多少，答曰：「是公立醫院，一文不取。」問病房裏有多少人，答曰：「三個。」這時有護士手持餐牌到來，請點午餐，朋友說：「你代我選擇好嗎？」我不禁想起香港的公立醫院：每天收費一百二十元，大房病牀擺得密密麻麻，飯菜更是最便宜貨色，不但不容選擇，送飯時還往往有病人給遺漏，格局頗似戰地醫院。

而東西方先進社會值得港人羨慕的，當然不只有公立醫院。過去兩年，肺炎瘟疫肆虐全球，各地都有隔離檢疫營之設。香港的竹篙灣隔離營最近就一鳴驚人：被送去檢疫者，發覺營內積水處處，骯髒不堪，而當局招聘伙食供應商，更以「價低者得」為原則，於是所供應之食，有發黑的粟米肉碎磚，有發霉的調味醬等等，大膽食用者不少腹瀉大作。好事者把這些飯菜與臺灣、日本隔離營常餐的照片，上載互聯網，然後港人始知鄭月娥政府對小民之出奇節儉。

香港安分守己小民之待遇如此，遑論在囚者。今年夏天，全港熱似火爐，曾經陷獄的政治犯邵家臻、陳健民等忍不住呼籲關注囚徒待遇：原來監獄本已鬱蒸難熬，更連風扇都缺乏，獄中人還沒有涼水可喝，只有大熱水，甚或要穿厚布長褲，不少熱出皮膚病。至於美、英、法、日等國監獄，有無這樣的情況，則不用說了。香港據說還是「富裕社會」，還是「國際金融中心」。