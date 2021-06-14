Tina Viola安詳離去⋯⋯Irene Man文綺貞自溫哥華發來耗訊，在完全沒有心理準備之下，發呆了整整一個早上。

跟深居簡出Tina陳幗儀並非天天WhatsApp，週週茶聚的伙伴；鄧小宇，章小蕙等等或許在這方面應該比較貼近。她舊時在時裝天橋上、時裝攝影師的鏡頭前同期弄姿擺款，平分六、七十年代香港時裝業黛綠年華，名氣旗鼓相當Judy Mann文麗賢呢？

文小姐將背後名模身份老早擺低，轉戰設計界，向前走得很遠；連名人光環都淡出放下浸淫於遊山玩水、藝術欣賞、交往無年齡無界別的無國界久已。

Tina與我的交往集中在 Vintage照片與電影的分享。她擁有數不盡的老照片：大紅大紫天橋歲月倩影，名牌珠寶店主人與各界名人、富豪、天皇巨星的合照；在下卻擁有也算數不盡各種年份各種語言的電影光碟。交換與分享形成我們吃茶的好時光，平素不大發言香港時裝精眼中的名模傳奇，在各式影碟前直情兩眼發光，永難忘記她發現在下竟然擁有法國至經典的Gay界Icon，1978年出品『La Gage aux Folles 』，最後為了前輩終於割愛；平素氣定神閒，那刻興奮莫名的Tina不禁在我臉上輕吻致謝。

一代名模，更是那個模特兒代表着基本上好教育、好出身、儀態談吐不落俗套的60年代；名模、名人，還有後來成功轉型，成為著名珠寶品牌Buccellati香港代理，Tina Viola在靚人界、名人界代表着一種與眾不同，近乎神聖不可侵犯的代言人角色。好些初出甚至久出茅廬各級水平、各類界別小星星們視與Tina飲茶食飯猶如皇恩浩蕩，急不及待廣傳福音；絕非負面，乃屬對一個時代的尊敬。甚至有人筆下將Tina視為港版不吃人間煙火Greta Garbo。

時光逝水，光環始終存在遜色的期限，像好些 2000後會得問你：誰是張國榮陳百強？Tina迅雷不及叫一眾友好措手不及的耗訊傳來，不少年輕媒體會得問我誰是陳幗儀？又如何？

認識、珍惜Tina的朋友都會向這位各人心目中的Icon奉上深層敬愛與懷念；凡人俗人不太認識至好，還原經典不易觸碰的飄渺性。

別矣，老朋友，一路好走！

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