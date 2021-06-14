台北一個叫「好心肝」的診所，搞到了一批疫苗，沒有照規定先給前綫防疫人員和醫護人員打，而是便宜了診所的「義工」和代言人。這些人都有頭有臉有名氣，結果被揭發出來。

在疫苗奇缺的台灣，這個後門開得大逆不道，「好心肝」就變了「壞心腸」。那些偷步打了疫苗的名人們一看東窗事發，知道禍事了，馬上個個出來認罪道歉，都說接到診所通知就去打疫苗了，打的時候也沒意識到有什麼不對，現在認識到問題的嚴重性，有的說自己的判斷力有問題，有的說因為工作太忙沒有想那麼多，但反正就是做錯啦！諸如此類，一個個都灰頭土臉，接受批鬥。

這種場景如果出現在大陸，就叫作「批評與自我批評」，然後由一大群義憤填膺的群眾包圍，呼着口號要站在台上的那班灰孫子低頭認罪，認罪的態度誠不誠懇，由台下廣大群眾判定，他們收貨了，萬事皆休，他們不收貨，繼續批鬥，沒完沒了。這種事情，全世界一樣。

這班打疫苗打得灰頭土臉的台灣名人裏我認識一個，叫詹宏志，出版家，出版的書不管什麼類型，都喜歡親自執筆寫長篇大論的「導讀」，有時一篇導讀有四分一本書那麼厚，好像不這樣，買他書的人就看不懂那本書了。這一次認罪道歉，批評與自我批評也數他最有水準，他說：「疫苗已經打在身上，再愧疚也很難還回去，只能在此向所有關心的朋友致歉，並且設法在未來的時間裏能為疫情做點別的事，作為彌補。」你看，認罪得來都像導讀，告訴你疫苗打進身體是還不出來的，你們再鬧也沒用，我愧疚就好啦！這就叫水平，在台灣，估計可以過關的。