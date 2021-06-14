推特有一段短片，加州一個憤怒的白人母親，在地方教育局的一個會議室大發雷霆，手持一本教材，質問教育局官員：這本教材的對象是五歲學童，裏面有資料教授自瀆和肛交。這種教材是不是你們的教育政策？身為家長，我們可不可以拒絕？

鏡頭以外的教育官員似乎有點恐慌，聲稱這位女家長在「搞事」。但這位母親很憤怒，指責：編出這種垃圾教材，叫我們的子女讀，搞事的是你們。

左膠把持教育政策，在加州這種越窮越見鬼的地方，果然好戲層出不窮。

醞釀在中學數學科取消微積分，聲稱是彰顯「教育正義」，因為黑人和窮人的子女數學成績跟不上來。這種武大郎開店的教育方式十分新奇。現在人體生理學又加料，不知是何居心？

白人母親的背後坐着一個帶着眼鏡的亞裔女家長，沉默沒有發聲。

看樣子非常像華人。確實，以文化多元之下的中國文化，孟母三遷的古訓，她的樣子很焦慮，但可能英語不好，也可能中國人基因中的寡言內向，幸好有前面那個真正的白人虎媽替她爭取公道。

因為加州的教育搞成這個樣子，對於華人，打個措手不及，會造成很大損失。

洛杉磯的豪宅區聖他蒙妮卡，幾年前已經有一個華人的月子中心。中國孕婦以遊客身份入境，躲在該處產子，生下來十八年之後就是一條綠卡的好漢，那時父母可以也牽扯進來，升格美國公民。

雖然川普那一類右派主張收緊移民政策，左膠主張大開中門，但在歧視黃皮膚的華人方面，美國左右派原來目標一致。左翼用釜底抽薪這一招，抽出微積分、矮化數學科；令華人下一代越來越蠢。五歲小學課程教授打飛機、讓你的小寶寶及早知道肛門的佛洛伊德用途。這樣的地方，是不是你可以付託下一代的國家，還是留在大灣區好？

以手段而論，左膠比較軟性，比起川普，有人說民主黨政府較有黏合力和親和力，對付中國拜登確實比川普厲害。以加州的這種小學一年級課本，左膠的趕客方式，確實比較有文化，比右翼高明。

中國電影「北京遇上西雅圖」，即以來加州鑽法律的灰色地帶、非法產子為題，還包裝成喜劇，面對中國市場，這種題材在文化上很自私。現在鬼婆駡左官的短片一出，加上本筆廣為宣傳，市場效應，加州的月子中心應該可以逐漸關門，省回聯邦警察上門來敲門踢竇、引起種族衝突。

只是靜靜地坐在後面的那位比較羞人答答的華裔母親：現在您知道讓子女在加州長大的恐怖之處了嗎？在這種場合，一個中國母親若可以發揮出平時憑錢多大鬧CHANEL店的大媽勁，會在美國沉默大多數的保守主義選民之間贏得更多尊敬，少一點反亞裔的種族主義。

在加州生個女兒，幼稚園畢業之前，還是處女的機會，應低於一半。