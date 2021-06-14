端午節有長假期，上星期五中環道路交通擠塞，老總G去到海洋公園萬豪酒店食飯，見到酒店大堂check in有人龍打蛇餅，原來酒店有咁多本地人做staycation。在海洋公園傍邊，酒店係有好處嘅，有啲泰國feel，夠吸引。可惜住客排住隊上到房，天文台就發放消息話，可能掛一號風球，黃昏時已有傾盆大雨，真係大煞風景。

左丁山老早預咗端午長周末會有交通擠塞，一於唔揸車，坐地鐵過海到圓方商場W酒店門外搭的士，幾乎塞死晒，原來圓方停車場爆滿，場外有車龍排隊入內，好彩走得快，避得過。一上車見到司機座椅掛住一張陰性檢測證明，問司機真係幾小心噃，有無打針呀？司機說：「冇呀，我地的士佬怕死，好多都冇打，不過做足防菌措施，夠晒衞生，阿生你唔駛驚。」點解啲司機抗拒打針呢？司機話：「呢個政府唔知信唔信得過，次次有打針死人，佢都話與打針無關，我地行家年紀比較大，係怕死啲㗎。」現在政府出盡全力谷針，工聯會旗下聽講有大把的士司機係會員，吳秋北身為真正愛國者，有資格治港，好快啲跳出嚟，叫的士司機打針先啦，谷針呢樣嘢，工聯會應當視為政治任務，大力發動所有左派工會會員去谷針。

另一個行業唔願打針嘅係餐飲業，本來餐飲業從業員人人打針嘅話，對生意好有利，偏偏餐飲業反應冷淡，馬會餐廳員工唔見得熱心，半島酒店出到五千元獎金，反應不理想，營運總監包華（外籍人）一怒之下講到如打針率未及七成，可能會裁員。照計半島酒店聲譽好，字號老，夥計好有歸屬感，點解都唔聽話，不飲敬酒（獎金），情願面臨罰酒（裁員）呢？中間理由係乜？大酒店行政總裁郭敬文（Clement）係富四代，曾祖父係富商，祖父郭贊（1904-1967）係立法行政兩局議員，東方匯理銀行買辦、恒生銀行副董事長，正是世家之後，家學淵源，對香港應有深厚認識，好應該深入了解吓點解半島員工不熱心打針，內裏有乜因由呢？做番個報告畀一姐參考，畀KOL望一望，包保政治正確有分加！現在商界為人為己大力捐獎品谷針，令人花多眼亂，如果一個月後仍不見打針比率上升，林鄭要出嚟鞠躬道歉還是大罵港人羞恥？