你以為《異鄉記》的無掩雞籠廁所寫絕了嗎？好戲尚在旅途後頭：「汽車停下來加煤，我急着要解手，煤棧對過有個茅廁，孤伶伶的一個小茅亭，築在一個小土墩上，正對着大路。亭子前面掛着半截草簾子⋯⋯其實這簾子統共就剩下兩三根茅草，飄飄的，如同有一個時期流行的非常稀的前溜海。我沒辦法，看看那木板搭的座子，被尿淋得稀濕的，也沒法往上面坐，只能站着。又剛巧碰到經期，冬天的衣服也特別累贅，我把棉袍與襯裏的絨線馬甲羊毛衫一層層地摟上去，竭力托着，同時手裏還拿着別針，棉花，腳踩在搖搖晃晃的兩塊濕漉漉的磚頭上，又怕跌，還得騰出兩隻手指來勾住亭子上的細篾架子。一汽車的人在那裏等着，我又窘，又累，在那茅亭裏掙扎了半天，面無人色地走了下來。」

作為白描示範，此段文字綿密到教人窒息，為了尋訪走難的渣男而無怨無悔受這種苦，較浪漫的讀者大概會讚嘆「愛情真偉大」，從來唔信邱比特支箭的我，則大步跳到「愛情真搵笨」的結論。《異鄉記》是宋以朗在張愛玲遺物中發現的草稿，如果宋淇見過應該大受刺激，事關他認識的張非常嬌貴，九二年一月二十三的信力勸她不要回上海，「你絕對不可以回去。很簡單，以你的桂花身體，即使住五星旅館或許能解決洗澡問題，可是大陸的五星旅館價錢比同招牌的紐約、巴黎旅館還貴。」他肯定做夢也沒有想到，桂花小姐四十幾年前的包容量那麼驚人，我想起《同學少年都不賤》趙玨尾隨心儀女同學上廁所，「空氣中是否有輕微的臭味？如果有，也不過表示她的女神是人身。」