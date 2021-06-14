跟大陸娛樂界朋友談到香港電影也要通過國安法審查，他心懷慈悲，請我別大驚小怪，上有政策，下有對策，會適應的。適應？真是他慈我悲。

陸友說：「國家廣電總局去年祭出『二十類題材審查及規避』，看完了保證沒人敢投資影視，電影減產，可陸劇還是陸續有來，沒釀成慘劇。最慘是排害積壓在倉裏，等候上映的幾百部劇集，金主資金鏈斷掉，只好破產。當時中國網友最直接三大反應：『中國影視已死』、『文字獄』、『現實比文學荒誕多了』。」

我來不及唉聲嘆氣，陸友忽然來一句：「既然已經開始了第一步，希望廣電總局那一套也早點在香港實施。」我來不及翻臉，陸友又再翻篇，長篇大論起來：「你聽我說，早一點來，早一點長見識。我們習慣了在禁令中求存，學懂了一個道理。禁令寫得越詳細越好，愛情題材要求細緻到要規避早戀、犯罪、暴力、不能甜膩過頭，最初看到會嚇一跳，回頭一想，也是好事。你給力限制我，我也給力藉著這框框壓迫出創意，總比拍了校園戀愛的青春片，最後才要修修補補，把愛情改為接近愛情的一段友誼。」

「那香港呢？統一由廣電總局來處理，那不是更糟？」

「不會啊，習慣負責審查的人，對於凡事政治掛帥，只小學生程度，玩擦邊球玩得不夠純熟，害怕背鍋，只能一切從嚴。我們總局局中人，都是政治老手，知道什麼可以放水，什麼絕對不能過。還有一層，跟片商有關係的，或者片商能跟他們喝喝茶，聊個天，就一定有轉圜餘地。不然，你覺得禁來禁的，玄幻劇一直還在啊。」

「別說了，聽到擦邊球，拉關係就想吐了。」

陸又安慰說：「別擔心，該死的不必等到明天，中國影視減產，倖存下來的如果都沒看頭，也不見得是壞事，這只是把我們業界往死裏打，同時也把觀眾往死裏趕，趕到外國的影視世界裏，對於覺醒大業更有幫助。我們轉頭經營盜版網站，說不定賺得更多。」

如此一言，驚醒不了夢中人，因為，已經醒過來的，也不稀罕看到鬼，就預知必然是一場幻覺。我們所見所感，寧可世上真有鬼魂，比一個一個人變成妖魔鬼怪來得可親可愛。