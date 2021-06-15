不知道從什麼時候開始，周邊已經集結一股趙婷氣壓，不但把《浪跡天地》奉為宇宙洪荒一沙鷗，識貨者更宣稱之前的《再生騎士》才是一流傑作，連《哥哥教我唱的歌》也原來有不少知音，漫威迷當然毫不猶豫跳過《尚氣與十環傳奇》，期望全部押在《永恆族》，可憐劉思慕和梁朝偉為誰辛苦為誰忙，所有血、汗和淚都白流了。有個戀父成狂的李安鐵粉，慧眼立即掃射出趙導的以和為貴性格和李導一脈相承，一廂情願替他們上契，彷彿第二枚小金人指日可待，買定炮仗短期內就可派上用場。弱勢的我驚畀人圍插，不敢駁嘴駁舌，只好惋惜當年李導衣錦還鄉祭祖的一幕，照目前情況推測趙導搬演的機會微之又微。唉，天下最掃興的事，莫過於高中狀元而遊街項目遭禁止，就像煙花因天雨臨時被取消，或者真軍打到氣喘中出顏射一概欠奉，嬲嬲啊。

不是風涼話：大陸全線抽起「辱華叛徒」的得獎鉅片，真是先機早着，內地觀眾除了翻牆緣慳一面的《無依之地》，鼓吹的正是呢期被高調批判的躺平主義，導演把那班不供樓不消費不幫襯淘寶的反社會寄生蟲包裝成活出彩虹的草根英雄，假如挾持金光閃閃的奧斯卡盛大公映，你想想會教壞幾多純潔的小粉紅，目測投向美帝懷抱的大師姐憑散播毒素耀武揚威，個個有樣學樣你話點算？既然拒絕促進內循環的不作為份子已經成行成市，回流的「躺獨」導演還要煽風點火，仲成世界嘅？萬一全國躺平族一呼百應，聯袂移民美國追隨三屆影后實踐遊牧生活，紛紛將大媽舞跳到去荒山野嶺，你教嗌交戰狼如何拆彈？