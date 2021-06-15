打唔打針，成為全城話題，工程師K前星期打完第二針復必泰，左丁山恭喜佢可以參加抽獎，工程師K話：「突然間周圍都話有抽獎，花多眼亂，我都唔知點樣去參加，你同蘋果寫稿，應該識蘋果的編輯，唔該你叫佢地編寫一個全香港谷針抽獎懶人包，將不同公司、不同商會、機構嘅谷針抽獎活動編寫成小冊子，讓打咗針嘅讀者可以按圖索驥，報名參加抽獎！」

呢樣嘢應該係聶德權、陳肇始兩位高官督促新聞處編寫嘅啫，關蘋果日報乜嘢事？但政府官員、新聞處或者真係懶得動腦筋、動手腳去推動谷針，否則香港邊度會有咁多人對打針抱有懷疑態度吖。中大微生物學系做咗一個調查，都指出市民唔信政府嘅啦。

工程師K話佢冇咁貪心想抽獎中一層樓，願望其實好低微，就係工程師學會送出一百個免交一年會費嘅名額，畀打咗針嘅工程師會員抽獎，工程師K希望抽中，左丁山笑佢：「一年會費啫，工程師學會不如送多啲，所有打咗針嘅會員都免交一年會費啦！」

後來在馬場碰到律師T，問佢生意如何，佢話呢排好唔錯，買賣樓宇按揭做契幾興旺，但想不到嘅係多咗項比較冷門嘅生意，就係為長者寫平安紙（遺囑），律師T話：「有米嘅長者好想保護自己，要打針防疫，自己或家人又怕會出事，於是安排打針前，搵律師寫平安紙，簽好先至去打針！」又諗得幾妥當喎，安排好後事，勝過後人打官司。

律師T話自從香港有幾單大富豪上天後之爭產官司，舉城轟動，好多家庭都開始注意到要寫好遺囑。爭產事件，其實在不少中產及隱形富豪家庭，屢有發生，不過當事人冇乜知名度，報紙唔知，亦唔會理。順便問律師T，寫平安紙之前要有甚麼事情要注意？律師T話：「為免日後爭拗，最好就係簽平安紙前，證明長者身體健康，神經正常，簽紙之時冇受任何藥物影響，咁就最好。有老人科醫生及精神科醫生檢查過，證明老人家精神清醒就好。」原來如此，律師T話咁啱佢位負責遺產事件嘅律師有個家姐係精神科醫生，姐夫係老人科醫生，於是律師T間事務所可以第一時間提供一條龍服務（如果客戶願意接受或主動要求嘅話），方便快捷！