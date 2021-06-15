歐錦棠一身兼編、導、演，萬斯敏領銜主演《香港老馬利》經歷疫情蔓延影響，一年多一推再推，延至上週，從上環文娛中心搬到西灣河文娛中心，終與觀眾會面。

失約「老馬利」家族成員準備的開幕演出位子，購票獨自在週六下午全院滿座邊皮角落安靜觀賞，對老同學祖母的傳奇重新體驗；雖然兩小時的演出，只能挑出揭陽謝門黃氏如何早在1904年已隻身帶着三名年幼兒子從潮汕家鄉逃難到香港求生的幾抹片段，若要全盤將故事演繹，大概必須以長篇電視劇，或電影三部曲分三集才可點出老馬利真人真事的精髓與細緻；對，老馬利就是港版阿信，如假包換有血有肉的阿信。

中學同窗年齡跟自己相若，一直弄錯他祖母老馬利的傳奇發生在韓戰期間，地域在灣仔、在尖沙咀⋯⋯

歐錦棠的戲劇還原了事實，將時間扯回老遠的清末民初；不肖丈夫賭博成癮輸掉了原來富裕大家族的一切，為逃避兒子被賣，在同鄉姊妹安排下，揹着西方傳教士教曉鄉里村民製作的抽紗（手製 Lace），飄洋來港謀生。

上世紀初潮汕人士聚居地區為石塘咀西環一帶，三角碼頭潮州勢力範圍的世代。從英資、美資碼頭及船隻開始，銷售中國農村勞力、婦女家庭作業經濟效益手工藝；只要有西方傳教士，便有命名為威尼斯、比利時、法蘭西等等不同品種抽紗，從德控山東、八國分配江浙、英國為首潮汕、香港等省市，製作出西方買少見少手工藝喱士（抽紗）。

抽紗，跟筆者剛好有一段深刻的緣份，曾為山東及上海外貿抽紗公司任顧問及總設計師，對抽紗在中國發展史略知。山東抽紗讓我製作了「工、農、兵」系列，那是我的事業其中一道分水嶺。其後，上海抽紗讓我製作系列劍指紐約與米蘭；一齊是緣、如是因如是果，那年1989，6月之後，一切被迫暫停。

總而言之，老馬利憑藉家鄉精工製作，自被稱為「廣東抽紗」，實質以潮汕為主的手工藝在異鄉香港殺出血路，後來廣納鄉里來港製作潮汕樟木櫳並一應特色精製工藝，不單止提供了謝氏家族幾代優質生活，也為鄉里打開來港謀生之路。60年代瑪嘉烈公主訪港，曾親自探望以港人身份為榮，已極高齡的榮譽巿民老馬利，媒體廣泛報道。

同學Lawrence為老馬利眾多孫輩中，至年幼的孫子，那些年他們家在面朝零丁洋的咖啡灣海濱懸崖上的別墅已夠神，祖母老馬利才是True Legend。疫情打消了親自回來觀劇的意願；理所當然，將劇細看，然後匯報遠在紐約長島的老友記。

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