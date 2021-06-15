有了龐大的數據之後，我們終於可以說，世上有兩種疫苗：一種是疫苗，另一種是中國疫苗。

到目前為止，巴西是疫情最嚴重的國家之一，死亡人數高達47萬，平均每10萬個巴西人之中，就有220人死於這種傳染病毒。疫情告急，令巴西政府焦慮，四月尾，巴西經濟部長格德斯在巴西衛生委員會會議中宣稱中國人發明了這隻病毒，並且抱怨中國的疫苗遠遠不如美國的疫苗有效。不知是好彩還是不好彩，格德斯當時並不知道會議正透過網絡直播，雖然會議結束後，巴西衛生部迅速將影片從官網撤下，但說出去的話，潑出去的水，格德斯的抱怨傳遍全球，也傳到了中國。

兩天後，中國駐巴西使館發表聲明，對格德斯的言論表示不滿，聲明提到，中國是向國際社會，包括向巴西提供疫苗或疫苗原液最多的國家。這個聲明證實了巴西是最多使用中國疫苗的國家之一，結果，疫情不但未受控，更一躍成為全球疫情最嚴重的第二個國家。2020年7月21日至12月16日，中國科興疫苗的臨牀試驗在巴西進行，而巴西更於2021年初與中國簽訂協議，購買1億劑科興疫苗。

除了科興疫苗，中國國藥疫苗也同樣不獲信任。最近蒙古國疫情惡化，至上個星期，感染人數已接近7萬。不過蒙古國的疫苗接種率其實相當高，截至5月10日，全國高達六成人已接種，其中大部分人接種的是國藥疫苗。

你選擇國藥還是科興？

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