雍正夢中索命的冤魂太多了：兄弟、功臣、大將、老師、鴻儒、高手、反抗者、平民百姓……甚至親信。

太子黨、三爺黨、八爺黨、十四爺黨是奪嫡對手，但擁戴自己的四爺黨，即位後亦不信任？所有令他起戒心，影響唯我獨尊的人，不是殺便是囚、重囚、囚到死，或發配寧古塔，熬到死……最終都是冤魂。

鳥盡弓藏，兔死狗烹，過河拆橋，卸磨殺驢——除掉威脅的可能性，只因一個字。

「妒」。

妒，由於他人勝己，令你忌憚怨怒，並以各種方式摧毀或據為己有，強烈的妒有攻擊性，最強烈的妒，引起殺機。

看不得有人比你好、比你美、聰明、有成就、際遇好、人緣佳、底氣足、受愛戴、手段高明、得民心……可取你代之。

妒，真難受！如萬毒鑽心，如猛火焚身，如每一刻都有尖錐在天靈蓋戳刺……

人有四大心魔：「貪」、「嗔」、「癡」、「妒」，貪婪無度、憎惡怨憤、癡頑執着、眼不容沙，形成業障，在一念之間。

「妒魔」無處不在，充斥千萬年間世上每一角落。

當宮中皇帝半昏半睡逃避血影時，民間的常練已在趕路中。

人道「近鄉情怯」，但他歸心似箭，妻兒寶貝睽違七八載，不知近況如何？是否記得自己？浪跡天涯，還得回返故里，山川依舊，景物無變，人變了嗎？

白家橋而近茂春村，正待喝點溪水再趕路，只見一個小童在路旁練功，先是跳躍翻飛，落地馬上發掌，掌到處火花四濺，一塊大石應聲而碎……

常練見他年紀輕輕身手了得，當下就在一邊旁觀……

（明續）