不用上班，商業交往很少，平時有事跟各地人聯絡，有各種不同的社交平台，以前一天都離不開的電子郵箱，越用越少了。現在即使有人說要用Email傳東西給我，我也會問一下他可不可以用WhatsApp之類，如可以，那就不用再去郵箱裏找了。以往郵箱的功能，WhatsApp之類都有，用慣了更加方便。

於是郵箱裏的信件越來越少，偶爾打開，基本上都是垃圾廣告，問你要不要借錢，教你投資「賺大錢」，問你要不要娶俄羅斯老婆，告訴你有辦法令陽具增長兩吋，還有各式各樣的「顧問服務」，教你吃藥，教你移民，教你做人，似乎只要你有什麼疑問，都會有專業人士撲出來幫你，沒說收多少錢，沒說不收錢。諸如此類。

當然少不得一些詐騙電郵，比如說你用開的電訊公司突然又要求你提供一次密碼，比如銀行來通知說需要你更新資料，顯得最真實的是郵局說有郵包送不到給你，要你自己去郵政總局收取，或者重新登記資料。我當然沒有更新資料，也沒有自己跑去郵政總局領包裹，因為郵政局是不會知道我用什麼電子郵箱的，怎麼Email給我呢？

所以現在打開Email要做的事情，基本就是刪除郵件，一個星期刪一次，清得乾乾淨淨。一個星期不看電郵也不會躭誤事情，要找我的人，早有更快捷的辦法找到我，即使想有艷遇，也不用像電影《You’ve Got Mail》那樣，要等到電郵「咚」一下才發生。