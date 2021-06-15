看過黎智英先生上月公開信，才比較安心，不是為了讓大家放心而不斷叫大家安心。因為他在這封獄中書提到很具體的事情，從做手工勞作找到喜悅。

獄中書如是說：「I have to work by folding and sticking up brown envelopes. I have done no handiwork since I was a child labor. I find manual work a joy. That helps my spiritual exercise. I know now why monks in monastery have to do manual works. For after all it is body and soul that make man.」

Handiwork或manual work在此可解作手工作業，以黏摺信封為例，即是重複、簡單、不太費力、無須動用太大腦筋的勞動工作。

黎先生說自童工生涯後就沒做過手工作業，我也想起中學放暑假時在工廠打零工賺零錢養魚的舊事。替塑膠公仔上色，把油漆填滿一隻一隻又一隻米老鼠的眼睛耳朵，卻不斷出錯，被工頭罵個臭頭，內容等於今日說人家高分低能。因為他發覺我是萬綠叢中一點紅，只有我一個有本事畫了一天，能做到沒有一隻耳朵沒塗過界，好奇到問我考試成績，懷疑我是低能兒。

從來只有聽到老師稱讚，給工頭臭罵，讓我懷疑人生，能懷疑反省正是刺激的喜悅。腦袋還算好用，手指不受指揮，一樣是個無用之人。

這早來的衝擊，把驕傲撲滅於萌芽階段。現在想來，如果年年考第一那位，也做過油漆工作、黏摺過信封，大概明白一個人有極限，承認人總有短處，學懂謙卑。

重複作業，不簡單之處在於複製、在於做到一模一樣、做到不踰矩，別以為重複就會沈悶，沈悶就不需要技巧。難度在於英明神武派不上用場，要管好手指不發抖，沿着凹陷的邊緣，穩定而不緩慢一筆掃下去，很像書法中速而不疾之道。然而書法也需要動腦。

沒黏摺過信封，但可以想像道理相通。原狀是一張紙，即使已有摺痕，摺起來，動作太大心太急，必然摺歪。《上流寄生族》有一節講一家人摺pizza盒子，摺到歪歪斜斜，不及格，要扣錢。除了一盆冷水照頭淋，如何從這沈悶重複的作業中找到喜悅？尊重、也專注於同一種動作，心無雜念，感受到腦袋與肢體既分又合的微妙關係，這微小的樂趣也有偉大之處。沒人強迫，是不會做的，因此千金難買。