昨日，林鄭月娥出席行政會議前，照例見見記者。以為全是廢話，殊不知到了最後幾分鐘，竟然聽到一句笑話：「我嘅工作未必盡善盡美，但係我可以大膽咁講，我每一件工作都係為咗香港嘅利益。」當時我正在呷一口咖啡，幾乎噴了。

知你「官到無求膽自大」，都唔使成日掛喺口唇邊嘅。那句「我可以大膽咁講」，若非下意識流露自己心虛的Freudian slip，就是一個無可救藥的語病。

當你講一些理所當然的事實時，並不需要在前頭附加「我可以大膽咁講」，正如一個正常醫生不會說：「我可以大膽咁講，我每一件工作都係為咗病人嘅利益。」一個正常人也不會說：「我可以大膽咁講，你阿媽係女人。」

香港行政長官的工作，當然是為了香港利益。一般情況下，行政長官並不需要「好大膽」才講得出這句話。要事先張揚「我可以大膽咁講」的，通常是沒人相信、甚至連說話者本人也不大相信的話。按此邏輯，林鄭回答每一條問題，其實都應該強調「我可以大膽咁講」。

例如記者問她，近日港府修改《電影檢查條例》指引，要求檢查員考慮國安因素，禁止踩紅線的電影上畫，是否收窄創作自由？林鄭回答，她深信修訂《電檢條例》指引不會影響創作自由，又舉例說市民仍可罵特首，證明國安法不影響絕大多數市民。

罵特首與創作自由無關，通常只與特首的母親有關，實在不宜混為一談。如果真要扯上特首，我會問：香港人如果仿效英劇《黑鏡》第一季第一集——那集講英國「蘇珊娜公主」被綁架，綁匪要求英國首相直播跟母豬性交，結果英揆含淚屈服——拍一齣電影，講特區女特首被要脅直播人獸交，這種題材會否「危害國家安全」呢？

這是《黑鏡》最經典的一集，全球觀眾拍案叫絕（歡迎藍絲KOL跳出來罵它低俗），但在沒有創作自由的地方，它不可能出現。香港有國安法，英國也有國安法，但香港可以拍《黑鏡》嗎？如果林鄭答「可以」，我就真係覺得佢夠大膽嘞。