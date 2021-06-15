拙欄曾改寫新香港教育局一封「勸喻信」，把原文「你於十月提交的陳述」改為「先生十月賜書」。有讀者來函，謂「賜」字似過於客氣，與該「勸喻信」帶警告之含意不協，反不如原文之「提交」。那是不知傳統中文書信，用語以謙而不佞為貴。

漢初韓王信投匈奴，將兵南犯，接漢將柴武勸降書，回信拒絕，猶謙言「僕有三罪而欲求活」；明末兵部尚書史可法痛清兵入關，接滿清攝政王多爾袞勸降書，覆函仍說「捧琬琰之章（敬接瑤章）」，並把恢復中原抱負「敬為貴國一詳陳之……惟殿下實昭鑒之」；宋朝王安石秉政，修書答政敵司馬光批評，措詞也很客氣，說「昨日蒙教……今具道所以，冀君實（司馬光）或見恕也」。可見即使是稱兵相對，或當權者駁斥反對派，書信往來，下筆多不失謙謙君子之風。今新香港教育局致函「勸喻」教師而已，用語竟然一派高高在上官腔，毫無委婉之致，而且「你」個不停，如「本局於八月向你發信，請你提供申述，你於十月提交的陳述已收悉」等，稍有中華文化修養者，讀來都覺得刺眼。

其實中文書信多用些客氣詞語，就可省去很多你你我我。例如「八月奉書，請述尊意，十月乃接大函」，那「奉書」二字，即「本局向你發信」；而「請述尊意」即「請你提供申述」，「大函」即「你提交的陳述」。這是很基本的尺牘常識，只是那些教育局高官恐怕連「尺牘」一詞都沒見過。