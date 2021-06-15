「導演，這是劇本。」

「你攞咗去Check未啊？」

「吓？Check乜嘢？」

「你新嚟㗎？霞姨！你搵第二個嚟啦！」

「導演，俾次機會﹗你話我知搵邊個Check，我即刻去做！」

「醒少少啦！搵Agent L！叫佢Check吓份劇本！」

「Agent L？佢唔係專門試嗰D危險遊戲㗎咩？」

「今時今日，拍電影寫劇本要送去電檢，睇吓有無犯國安法㗎！咁仲唔夠危險啊？我唔想拍拍吓戲俾國安上門拉人啊！」

「導演你做咗咁耐護旗手唔驚啦。」

「做護旗手只係最低消費，你估係護身符啊？你俾Agent L睇咗個劇本，睇吓係咪Secured？定係not Secured。」

「導演啊，普通都市愛情喜劇，唔會犯國安法啩？」

「所以話無知真係最幸福﹗你拎個劇本嚟，我親自同你check一次﹗你睇，一嚟就有問題啦。男女主角街頭擁吻，途人圍觀。」

「導演，好浪漫喎，表達男女主角不理世俗目光都要相愛嘅真性情喎。」

「你睇呢度，男女馬路中間擁吻，阻塞交通，路人甲表示不滿，講咗一句『上番行人路啦』！」

「有咩問題啊導演？」

「你係咪玩嘢啊！呢句對白點出街啊！仲有啊，女主角列出結婚條件，你讀嚟聽吓。」

「買咗車、上咗樓、打咗疫苗、拎咗BNO，同埋鍾意Error。」

「個問題咪呢度囉。」

「Error有問題？」

「你數吓啦，總共有五個條件﹗全部都要達成，咁即係五大乜乜，缺一不可啦！又拉得！」

「導演我明啦，我叫佢避開D敏感字，再避開D顏色，主角全部唔戴黑同黃口罩，咁secured啦？」

「女主角話想去渡蜜月，你睇吓佢想去邊？」

「日本、法國、英國、美國、德國、台灣……」

「台灣點可以同呢D國家名擺埋一齊！仲有，呢D全部都係有份對祖國指手劃腳干預內政嘅國家！咩G7，我哋點可以俾佢宣傳呢？」

「導演，我識Check啦，女主角性格自主獨立，呢個好明顯係影射同間接宣揚歪曲訊息。」

「仲有，女主角身材唔夠豐滿。」

「咁都犯規？」

「佢身材平坦一瞓低咪等於宣傳，躺平囉！not secured!!」