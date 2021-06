G7領袖在英國開高峰會,除了另召開特別會議專題研究病毒來源,還宣布將會發行疫苗護照,承認四大疫苗:阿斯利康、輝瑞、莫端納、莊生。

G7中有德法兩國,俱歐盟重頭國家。但是一年來,歐洲卻針對阿斯利康,聲稱此英國牛津研製的疫苗,會引致血栓副作用,一度丹麥和荷蘭,拒絕入口。

但是日本卻大量購入阿斯利康,還轉送台灣。此時中外謠言滿天飛,俱出於政治理由。例如有一說日本給台灣的阿斯利康疫苗是過期產品。這種社交媒體群組交叉感染的「消息」,會令七十歲以上的台灣藍營國民黨選民感到十分興奮,對岸的同溫層人口,也會同仇敵愾的將鴉片戰爭、黑太陽七三一、台獨連成一線,各自在社交網絡分享得仇恨狂歡情緒的共同爆炸點。

雖然病毒由武漢傳出,經南非、英國、印度,已經變種多輪,才傳回廣州,但人的智商廣泛地未見隨此病毒株變種而與時俱進,尤其在政治操弄之下,選擇相信很低級的陰謀論。

牛津大學數據,注射阿斯利康疫苗後,與腦靜脈血栓有關的副作用死亡率為百萬分之五,而輝瑞(亦即遠東地區所稱的復必泰)為百萬分之四。

若阿斯利康是一劑催命疫苗,英國就不會非常雀躍地等待六月二十一日全國的解放日、亦即國內全通關、全取消限聚;確診率和死亡率也不會插水式下降,直到印度變種略為殺回來,刺激這幾日確診個案有回升。

牛津大學並非以發佈假數據而建立校譽。所以西方七大文明國召開高峰會,歐洲的德國法國意大利都沒有作聲,阿斯利康列為四大安全疫苗之一。

對於香港,美國的Moderna和莊生,發行有限,最後寧願有三位參議員坐軍機降落台北,宣布送給台灣人少量,也不會賣給中國香港。而輝瑞是美國和德國研製合作,上海的復興,雖為「中國元素」,只是將富士康替蘋果手提電話一樣的中介買辦角色,唯特區政府當做國貨,與科興一齊購入。不要緊,打復必泰,香港人獲告知:不算是支持美帝或擁護八國聯軍之中德國的瓦德西將軍的漢奸。有此免罪保證,實在令人欣喜。

但阿斯利康呢?好像要計算鴉片戰爭的仇怨,英國人願意賣給林鄭,特府偷偷瞧一眼BNO,怕得罪主人,沒有入口。

不過不買阿斯利康,於香港注射大局無影響。原來只要是特區政府包括林鄭和陳肇始敲鑼打鼓的叫香港人打針做推銷,無論紅藍黃黑加新界原居民男丁,都覺得沒有信心。

不過G7認證,輝瑞如果是哈佛,阿斯利康就是牛津。不如香港特府一齊也抵制牛津和英國學歷?Beggars can be no choosers,乞丐沒有挑三揀四的權利,尤其一名在受全世界鄙視的乞丐。小心有一天你想要,阿斯利康不會給你,而大量送給台灣。