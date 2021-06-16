《叔·叔》巴黎正式公映，片名譯《香港一春天》，尚未進戲院觀摩先啞然失笑：姑且勿論原題夾在兩個字之間那一點，究竟是肚臍、癦屎抑或美人痣，法文不是有現成的Tonton可以穩穩陣陣對親家嗎，捨易取難另起爐灶也就罷了，故事講的明明是秋天童話，怎麼偏偏為賦基詞強說春？英語地頭譯《黃昏之吻》便順眼得多，記憶尚未衰退的資深同志電影研究員，馬上想起上世紀有一部《蜘蛛女之吻》，自顧自為時間荒原另一頭拋贈的嫵媚添置元寶蠟燭香，拜祭早已灰飛煙滅的特定名詞「camp camp哋」。等到終於坐在銀幕下仰望兩位敬業樂業的演員為藝術犧牲色相，我又忽然空前諒解法國片商：對不起，假如導演邀請黃耀明劉以達共襄善舉，粉墨登場分飾慾海鴛鴦，尊稱叔叔還算當之無愧，現在這一對，嫌唔嫌年齡和賣相太靚次伯？咪以為「叔叔」可以像「靚女」一般下巴輕輕亂叫，父老教落，輩份萬萬不能混淆，既然劇中人甲有乖孫乙又有乖孫，叫《爺·爺》才實至名歸呀！

關注小眾中的小眾其志可嘉，港產片咁有老基心，不但是開埠以來破題兒第一遭，也極可能是最後一次，電影檢查條例綑綁國安法後，什麼都可以發生，有老婆仔女的老坑搵佬搵仔發展男男地下情，扣上擾亂社會秩序大帽子話咁易，我再涼血，也懂得珍惜瀕臨絕種的自己人，不過珍惜歸珍惜，你要我把它捧為曠世傑作，我又實在做唔到。獎也攞了，映期也早過了，母狗毒舌吐信恐怕無妨吧？縱使不乏佳句，《叔·叔》其實是衣櫃裏的福音電影，結局尤其令人遺憾。