九龍樂善堂推出首個酒店式「樂屋」，項目通過運輸及房屋局審批，並獲撥款2130萬元支持。酒店式「樂屋」將提供161個房間，面積約120呎。另將提供4個面積為240呎的無障礙房間。每月租金為3970元至4370元，租金已包750元的水電煤及Wi-Fi費用，價格相當親民。

酒店位於土瓜灣區，交通便利，無論在職家庭返工或老人家就醫都很方便。雖然酒店式「樂屋」不提供獨立廚房，但租客可以在公眾廚房煮食，租客間更容易建立社交關係，打破人際隔膜，令獨居的老人和成長中的孩子心理發展更健康。不失為一件好事。

原來，早在2017年，樂善堂已經開始推出租金低廉的「樂屋」，作為過渡型租屋，供輪候公屋超過3年的基層家庭及低收入年輕人申請。

樂善堂前身為贈醫施藥、排難解紛的慈善機構，隨着涉足的慈善產業越來越龐大，慈善分工也越見細緻。只是很不能理解，一個慈善組織可以用過渡房屋去解決苦候公屋的香港人的燃眉之急，擁有龐大財政盈餘的政府為甚麼不做？解決房屋問題，根本就是政府的責任，怎麼好意思假手於一個慈善組織？

樂善堂提供的「樂屋」，面積均不大，多為百幾呎，但安全、衛生、租金廉宜，已經為許多赤貧家庭解決了實際問題。香港政府為甚麼不可以推出性質相似的過渡屋，讓公屋輪候者輪候得更舒適一些？

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