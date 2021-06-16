國安法問世快一周年，我市領導人林鄭當然要歌頌偉大成就一番，也安撫動物農莊中感到惶恐的豬牛雞狗。林鄭發明了一句很有哲理的話語：「國安法沒有影響一般市民的自由，大家仍然甚麼都可以做，可以照罵政府，除了不能做犯法的事。」

這句說話有幾層意思。

第一層是分化。希望香港人自己對號入座，47人/肥佬黎/黑記/黃師/亂港份子等等等等，這些壞份子當然被國安法束縛，但你是他們一份子嗎？那你便不需擔心戶口會被凍結、國安會上門拘捕你，大前提是，你要做「一般市民」。如果你突然按捺不住，學人擺街站、嗌口號、社交平台聲援「暴徒」、分享「辱華」資訊、散播假新聞等等等等，你便不再享有「一般市民」的豁免身份，你便置自身於險境了。

第二層是要混淆視聽，讓世人以為只要不犯法便不會害怕國安法便得享自由。首先，即使未有國安法，其實香港人用腳趾尾都知道，我們可以做任何事，除了犯法的事。不要讓林鄭誤導大家，以為未有國安法的香港，是無法無天，即使違法也沒有法律後果。佔中案的幾位政治人物，未有國安法的時候，一樣付出了牢獄代價。

其次，所謂「只要不犯法」便不會有行動的限制，這裏最大荒謬便是，「犯法」的範圍愈擴愈大，未有國安法前的合法行動，今天都變成了「犯法」。

譬如六四維園燭光集會，譬如擺街站派白色絲帶悼念等等，譬如唱「榮光」歌曲，譬如戴黃色/黑色口罩，譬如豎起手掌和一隻手指的手套，譬如看自由無限制無政治電檢的電影……這些行為，以前明明是「合法」，今天卻變成了「犯法」。那麼你說，我們「一般市民」的自由，是多了？還是少了？

其實林鄭自己的生活方式都變了啦，曾幾何時，她擁有銀行戶口、也毋須現金出糧……她自己不覺得生活方式「改」變了嗎？