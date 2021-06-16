美國加州的五歲幼童教科書講授自瀆與肛交的「身體自主」，中學數學科推行不設微積分的「教育公義」、長春藤大學那邊掀起反「種族歧視」思潮，拆除所謂奴隸制時期的歷史人物雕塑銅像。由北韓艱辛逃亡來美的大學生朴研美（Yeonmi Park）接受霍士新聞訪問稱，美國人在發瘋，警告此等覺醒主義（Woke）正在扼殺美國大學的思想和言論自由，衰過她的祖國北韓。

朴小姐說：她以為來美國是投奔自由，教育鼓勵獨立思考和自由思想。豈知左膠處處要統一思想。凡論西方文明必「殖民主義偏見」，確定白人罪疚，令她想起在北韓，人民以祖先被「分類」。

最好笑的是在迎新日，有教授問班上學生誰喜歡英國女小說家簡·奧思婷（Jane Austen）作品。朴同學說她喜歡：「我以為這是好事」，教授卻說：「你知不知道這些作家有殖民思想？他們是種族主義者和偏執者，潛意識地對你洗腦。」

哈哈，哦。

以此類推，牛頓的物理學，催生了英帝國航海時代。牛頓是殖民主義的科學之父，不知哥倫比亞、普林斯頓、柏克萊，是否應該取消（Cancel）整個物理學系？

物理學上啟牛頓，下承愛因斯坦。這就更好玩了：愛因斯坦二十年代去遠東旅行，分別訪問日中兩國，回來寫成遊記，嚴正指出日本社會衛生整潔有序、人民品味高尚，中國人則髒亂喧吵，生活毫無美學可言。愛因斯坦眼光不錯：日本得蒙優等評級，皆因明治維新學習西方文明透徹得道，其對海的鄰國在西太后和孫中山相繼領導之下，俱探索失敗。唯對於炎黃子孫與白左，愛恩斯坦絕對是偏執的種族主義者，凡中國留學生和華裔教員，若有一點民族尊嚴，個個有責任據此向全美國的大學串連抗議，以美國教育市場最大顧客身份，喝令全美國大學理學院的愛因斯坦課程全部給我下架。

奧思婷具有「殖民主義心智框架」（Colonial Mindset），華文的張愛玲，言必殖民地香港大學、我的印度女友炎櫻、連卡佛的花裙子和告羅士打酒店的下午茶。在全民抗日時做一個仰望蒼天歲月靜好的小女人，那副殖民主義思想受害者框架，比林沖刺配滄州一路上戴的那副木枷還重。

中港台文青同溫層奉「祖師奶奶」如觀音菩薩，舔張夢囈，此起彼落，老中青傳幫帶的膜拜呻吟長達半世紀，請問港澳辦和力催設立文化局的梁振英政協副主席：連美國QS名校榜上的長春藤大學文史哲也懂得鬥爭殖民主義腐朽思想，白左先進國家有先例，黃種人又豈能不跟進？香港的文藝界、教育界、出版界，是不是也該整一整風？