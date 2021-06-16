五月二十四日報載：二零一九年民變以來，新香港教育局收到針對教師之告訐共二百六十九宗，而猶嫌未足，向全港學校發布三十八條告訐指示，告訐者不必具名，被告訐者更連所告何事都不得與聞。教育局還制定中史教學綱要，求灌輸「國家安全意識」。

今且為教育局上一中史課。嬴秦之世，峻法嚴刑，「不告奸者腰斬，告奸者與斬敵首者同賞」，於是「奸邪並生，囹圄（牢獄）成市」。劉漢初年，文帝「懲惡亡秦之政，論議務在寬厚，化行天下，告訐之俗易，吏安其官，民樂其業」，開創了漢朝盛世（《史記》卷六十八、《漢書》卷二十三）。

唐朝武則天以女流奪李氏河山，加上帷薄不修，怕朝野不服，「欲大誅殺以威之，乃盛開告密之門」。告密者「所言或稱旨，則不次除官（不按常規得授官職），無實者不問（誣告也不問罪）」。於是四方告密之風起，人人恐懼；來俊臣等酷吏「羅織誅人，不可勝計」，後來右臺御史周矩進諫說：「凶人告訐，遂以為常……周（周朝）用仁昌，秦用刑亡，惟陛下察之。」武則天這才有點覺悟，告訐之風稍息（《資治通鑑》卷二零三至二零六，《新唐書》卷二零九）。

趙宋神宗年間，宰相韓絳也曾鼓勵告訐，密州知州蘇軾有《上韓丞相論災傷手實書》反對說：「夫告訐之人，未有非兇奸無良者。」教育局長楊潤雄亦知中史乎？