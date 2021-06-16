日前香港警方宣傳禁毒，印製了各式標語，例如「吸毒唔型，壞過凱婷」、「見毒必拒」等，但據《立場新聞》報道，有一禁毒標語居然是「YOLO」，那就震驚七十億人了。

YOLO是常用的網絡潮語，即英語「You only live once」（你只活一次）縮寫。據劍橋詞典定義，這句話表示人生短暫，該及時行樂，做些好玩刺激的事，哪怕行為愚蠢或有點兒危險（you should do things that are enjoyable or exciting, even if they are silly or slightly dangerous）。《立場》補充：此語類似廣東話「人一世物一世」。

YOLO可追溯至九十年代，它近年成為年輕人潮語，是因為加拿大饒舌歌手Drake在2011年把YOLO寫入〈The Motto〉歌詞內，之後就熱爆全球。至於它的用法，無論哪個國家，都與劍橋詞典的定義相符。由於這句話意思頗為幼稚，兼有「教壞細路」之嫌，很多成年人一見「YOLO」就扯火，覺得非常討厭。

YOLO這縮寫，只有二三十年歷史，但「你只活一次」這句話，則至少出現了二百多年，最早例子是德國大詩人歌德的名句，見於他1774年劇作《卡拉域高》（Clavigo）。《卡拉域高》據真人真事改編，講述法國作家博馬舍（Pierre Beaumarchais）的妹妹被渣男兩度悔婚，那渣男即劇中主角卡拉域高。歌德怎麼使用「你只活一次」這句話呢？

卡拉域高沒守諾結婚，覺得騙了女友，很內疚，他的損友Carlos就說「人在世間只活一次」（man lebt nur Einmal in der Welt），你應該把握時機，能走多遠就走多遠，豈能為了結婚，呆在家中浪費光陰？損友最後說：「你愛她是正常的，應承結婚則很蠢，還要守諾言的話，就簡直是瘋狂了。」由此可見，「人只活一次」在二百多年前的歌德筆下，用法是鼓勵人家做些不負責任、罔顧道德的事，跟YOLO相若。

以「YOLO」作標語，分明是鼓勵吸毒（人一世物一世呀）多於導人向善，跟警方宣傳宗旨背道而馳，是哪位「鬼才」想出來呢？記得九七前有一經典宣傳片，主題為「青少年罪行」，標語正是「生命冇Take 2，請小心演繹」。那段片剪輯多套港產黑社會電影片段，配上旁白，解釋十分清楚，絕不會引起誤會。難道有人以為YOLO即「生命冇Take 2」英譯？條友真係唔識㗎喎。