日前香港警方宣傳禁毒,印製了各式標語,例如「吸毒唔型,壞過凱婷」、「見毒必拒」等,但據《立場新聞》報道,有一禁毒標語居然是「YOLO」,那就震驚七十億人了。

YOLO是常用的網絡潮語,即英語「You only live once」(你只活一次)縮寫。據劍橋詞典定義,這句話表示人生短暫,該及時行樂,做些好玩刺激的事,哪怕行為愚蠢或有點兒危險(you should do things that are enjoyable or exciting, even if they are silly or slightly dangerous)。《立場》補充:此語類似廣東話「人一世物一世」。

YOLO可追溯至九十年代,它近年成為年輕人潮語,是因為加拿大饒舌歌手Drake在2011年把YOLO寫入〈The Motto〉歌詞內,之後就熱爆全球。至於它的用法,無論哪個國家,都與劍橋詞典的定義相符。由於這句話意思頗為幼稚,兼有「教壞細路」之嫌,很多成年人一見「YOLO」就扯火,覺得非常討厭。

YOLO這縮寫,只有二三十年歷史,但「你只活一次」這句話,則至少出現了二百多年,最早例子是德國大詩人歌德的名句,見於他1774年劇作《卡拉域高》(Clavigo)。《卡拉域高》據真人真事改編,講述法國作家博馬舍(Pierre Beaumarchais)的妹妹被渣男兩度悔婚,那渣男即劇中主角卡拉域高。歌德怎麼使用「你只活一次」這句話呢?

卡拉域高沒守諾結婚,覺得騙了女友,很內疚,他的損友Carlos就說「人在世間只活一次」(man lebt nur Einmal in der Welt),你應該把握時機,能走多遠就走多遠,豈能為了結婚,呆在家中浪費光陰?損友最後說:「你愛她是正常的,應承結婚則很蠢,還要守諾言的話,就簡直是瘋狂了。」由此可見,「人只活一次」在二百多年前的歌德筆下,用法是鼓勵人家做些不負責任、罔顧道德的事,跟YOLO相若。

以「YOLO」作標語,分明是鼓勵吸毒(人一世物一世呀)多於導人向善,跟警方宣傳宗旨背道而馳,是哪位「鬼才」想出來呢?記得九七前有一經典宣傳片,主題為「青少年罪行」,標語正是「生命冇Take 2,請小心演繹」。那段片剪輯多套港產黑社會電影片段,配上旁白,解釋十分清楚,絕不會引起誤會。難道有人以為YOLO即「生命冇Take 2」英譯?條友真係唔識㗎喎。