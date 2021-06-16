對生活如此熱愛的人，包括衣食住行還都特別講究的她；這些年來是少數幾位不靠手機、不用WhatsApp直接在電話中對談，有時不免長氣，便把床頭直綫電話給了她，那一部話劇、那一齣電影、那一個台幾點將播出什麼老片；在我們比較年輕時曾看過的某幾位男女主角代表作都是承她相告。最近她找到一雙最舒適的波鞋，還拍照傳來，最後推介的是那一個沒有打算讓觀眾明白的故事，有故事的旅人；明珠台播放的「地獄解碼」湯漢斯主演的。來不及回顧，來不及相問，最近你還看了那幾部影片？發現那幾家滿意的餐廳，一切都來不及了，依稀記得去年或前年，一來一往的兩次在同一家沙田凱悅，她力薦的片皮鴨，竟是最後的共同的回憶，視野中她最後的倩影。

Tina陳幗儀，請慢慢的以那獨特的當年在伸展台上優雅的自信的步履，以及後來為我所熟識的斯文淡定緩慢從容的身影；一路好走。

這將近半個世紀，見面的次數確實不多，不同的朋友組群、不同的生活圈、不同的日常，不知何時也許她開始逐漸步入生命中由絢爛歸於平淡的階段，與一向平淡的我開始有所交接，而我又是這樣一個對未曾見識的充滿好奇，對別人用心的捕捉後心得特別珍惜的人，所以對她推介必有所回應，有讚也有彈，這一點想必令她十分受落吧。

那高佻的清麗之姿，此刻在我眼前晃動着，偶然她也有意無意的說起此生個人的一些傳奇，而我總記得四十多年前在名設計師別墅的泳池旁邊，永遠不能忘記的一幅畫，正是她慵懶地舉頭望天，那一張臉充滿了故事。