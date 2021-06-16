續昨文。黎智英先生獄中書簡提到從黏摺信封得到喜樂，抱歉我提到少年在工廠也曾刷油漆來說故事，那是輕於鴻毛的自由選擇，跟在大熱天下做勞工作業差太遠。

最重要一點，黎先生從中得到的喜悅，如信中所言：「I find manual work a joy. That helps my spiritual exercise. I know now why monks in monastery have to do manual works. For after all it is body and soul that make man.」

「手作仔」工夫與靈修的關係，不必扯太遠，也不管那個宗教那種靈修，越南一行禪師在《Living Buddha，Living Christ》（中譯本名：生生基督世世佛）就屢屢提到與當地修道院教士交流，打掃、煮飯、清潔等工作，是靈修/禪修必須，此道不同亦能相為謀。專心吃飯難，掃地洗碗，或者說，黏摺信封，替公仔上色，不專注不成。由心無雜念做一件事，到無念，即是瑜伽禪修打坐所說mindfulness，對於天主教徒，就是在內心平靜中更接近上帝。

「it is body and soul that make man.」人無所動無以成心體，身與心、身體與精神關係幽微，動腦筋跟動手腳一般高，相輔相成，你中有我倆難分。說到靈修與信封，我不能替黎先生代言，只能再次以輕於鴻毛經驗說一下來得太遲的得着。

多少年來，一天從用腦開始，很不專心吃完飯，繼續以用腦終結。來台以後，沒條件作指揮動腦筋的「廢人」，最初是逼迫着做最討厭做的家務事，繼而愛上掃地吸塵抹窗，甚至洗碗碟。寫作用神、想問題傷神、看書用腦，連看電影追劇我也在動腦筋，眾念橫飛。

只有抹窗就用心抹不必用腦抹，只有掃地，能切斷一切身心習性。以為無緣無故的焦慮，忽然有因有故消失，如果只罪在腦分泌，亦因掃地影響腦分泌而得以無罪釋放。難怪《天龍八部》以掃地僧武功最好，修為最高，能以武力加嘴砲制服兩大使壞之人。

我沒不停摺過信封，只曾在候機室裏替五百張書籤簽名，重複又重複，旁人怕我嫌煩，是，手會累，但那過程，心難得如此平靜。簽到忘我那一刻，大概也是一種靈修吧。黎先生在獄中，從被迫被動地摺信封，反過來變成心靈的自由，讓自己從中得到喜悅，這修為，我們看了自然放心，自該學習。