續昨文。黎智英先生獄中書簡提到從黏摺信封得到喜樂,抱歉我提到少年在工廠也曾刷油漆來說故事,那是輕於鴻毛的自由選擇,跟在大熱天下做勞工作業差太遠。

最重要一點,黎先生從中得到的喜悅,如信中所言:「I find manual work a joy. That helps my spiritual exercise. I know now why monks in monastery have to do manual works. For after all it is body and soul that make man.」

「手作仔」工夫與靈修的關係,不必扯太遠,也不管那個宗教那種靈修,越南一行禪師在《Living Buddha,Living Christ》(中譯本名:生生基督世世佛)就屢屢提到與當地修道院教士交流,打掃、煮飯、清潔等工作,是靈修/禪修必須,此道不同亦能相為謀。專心吃飯難,掃地洗碗,或者說,黏摺信封,替公仔上色,不專注不成。由心無雜念做一件事,到無念,即是瑜伽禪修打坐所說mindfulness,對於天主教徒,就是在內心平靜中更接近上帝。

「it is body and soul that make man.」人無所動無以成心體,身與心、身體與精神關係幽微,動腦筋跟動手腳一般高,相輔相成,你中有我倆難分。說到靈修與信封,我不能替黎先生代言,只能再次以輕於鴻毛經驗說一下來得太遲的得着。

多少年來,一天從用腦開始,很不專心吃完飯,繼續以用腦終結。來台以後,沒條件作指揮動腦筋的「廢人」,最初是逼迫着做最討厭做的家務事,繼而愛上掃地吸塵抹窗,甚至洗碗碟。寫作用神、想問題傷神、看書用腦,連看電影追劇我也在動腦筋,眾念橫飛。

只有抹窗就用心抹不必用腦抹,只有掃地,能切斷一切身心習性。以為無緣無故的焦慮,忽然有因有故消失,如果只罪在腦分泌,亦因掃地影響腦分泌而得以無罪釋放。難怪《天龍八部》以掃地僧武功最好,修為最高,能以武力加嘴砲制服兩大使壞之人。

我沒不停摺過信封,只曾在候機室裏替五百張書籤簽名,重複又重複,旁人怕我嫌煩,是,手會累,但那過程,心難得如此平靜。簽到忘我那一刻,大概也是一種靈修吧。黎先生在獄中,從被迫被動地摺信封,反過來變成心靈的自由,讓自己從中得到喜悅,這修為,我們看了自然放心,自該學習。