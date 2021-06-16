只見小童擦擦汗，便取過一把鋼刀，準備練功。

常練問道：

「小哥功夫不錯，是誰家弟子？」

「沒拜過師。」他答：「都跟家裏人隨便玩玩。」

「你叫什麼名字？」

「我喚康兒。」

這康兒雖帶天真，但頗踏實穩定，不似其他頑皮小孩，真是塊上佳武材，不禁又問：「你習武多久了？」

「才沒幾年。」

正想再問，小童記得母親教訓：「我兒少同陌生人交談，那怕是看來疲弱善良，或者爽直愚魯，或者路過搭訕……記着，對任何人，別提家裏事，也別提父親名字，只道是種地的。」

這茂春村深藏不露的女人，只是個農婦，夜來指導孩子閉門練功，白天則選無人到的山村溪畔石子路邊，天天苦練，沉默負重，比誰都懂性。他兩三歲起就練馬步拳腳，一點也不怕累，及至如今近十歲了，輕功、氣功、刀法……母親調教傳授，苦心栽培，將來有一番成就。

常練還是打聽：「康兒，你姓什麼？」

「姓林。」

哦，姓林。又問：「父親可習武？」

「他種地。」小童答：「大叔我收拾先走了。」

小童不再理會陌生人，可陌生人五內翻騰：「這孩子年紀小小，竟就有此功力，再長幾年，必在我之上——」

心念電轉，小子天賦精靈，而且觀體格，肯定勝過年歲大的前輩，論輕功更矯捷了，長大成材，江南還有自己立足之地嗎？一個逃難荒廢空有大志，一個蒸蒸日上前途無限，早晚會被超越，被打倒，被取代……想到此，妒火中燒…… （明續）