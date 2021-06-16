拜登到歐洲訪問，出席G7領袖峯會，拜訪英女皇在溫莎堡共享下午茶，與歐洲改善外交關係，據美國傳媒報導，拜登改善了特朗普與歐洲罵戰的緊張氣氛，算是一次成功的外交訪問。

特朗普的外交政策，以美國第一為中心，唔理會歐洲盟國感受，對抗中國之餘，復打擊歐盟產品，兼且拆加拿大墨西哥台，改變北美自由貿易協議（NAFTA），結果係到處樹敵，變成與中國單打獨鬥，令北京不知幾開心，可以說服歐洲簽訂中歐投資協定，到頭來孤立美國。拜登競選總統時就宣稱要用聯盟方法抗衡中國，上台後果然做得到。

拜登雖然冇法子說服G7全面跟隨美國，但實際上，攞一百分係不可能之事，各國各有利益算盤，幾難意見一致，攞到七十分已係成功外交，北京當然睇得到，拜登上台後，中國雖不致被孤立，但已後退至與北韓、委內瑞拉、白俄羅斯、俄羅斯成為親密盟友，中歐投資協定已經無望實施，反而令香港、新疆、台灣成為世界議題，連到中國借錢15億美元予匈牙利在布達佩斯興建復旦大學亦受到匈牙利人民抗議，馬來西亞、菲律賓兩個東南亞小國亦夠膽抗議中國漁船，軍機侵入菲馬領海、領空，中央政治局當然極為不悅。

在此背景下，於5月31日習近平發表談話，指示中國外交及統戰部門在世界舞台上說好中國故事，要為中國打造一個可靠、可愛、可敬形象，一反中國外交部之戰狼外交作風，令內地官媒及國際傳媒一時反應不及。

究竟習近平之言，是否針對拜登上台後之外交攻勢，改變策略與作風呢？還是真的感覺到戰狼外交要放棄？習近平作風與中共歷代總書記比較，行事風格與鄧小平、江澤民、胡錦濤大大不同，比較接近毛澤東，但毛澤東早期在最困難時期已懂得勾結外國勢力，史諾、白求恩為共產黨構造一個爭取民主平等廉潔形象，在國際宣傳上遠勝國民黨蔣介石；鄧小平訪問美國，戴牛仔帽，1980年接受意大利女記者Fallaci冗長訪問兩日講述中國開放政策；2000年江澤民接受六十分鐘老記者Mike Wallace訪問講六四事件，引用林肯Gettysburg Address一段，令美國人半融解；胡錦濤性格拘謹，外交無大動作，唔得罪西方。現在習近平有乜好做呢？要世界認為中國「可親可愛可敬」，斷不能由網民杯葛莫文蔚開始！