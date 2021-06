在英國舉行的G7峰會日前發表聲明,提及香港、新疆人權問題,中國駐英使館即反問:「在英國殖民統治150多年間,香港居民一直是港英政府壓迫的對象,沒有任何人權民主可言。試問,這一期間,美國等有關國家關心過香港的人權和民主嗎?」

中國駐英使館這套說法,即「英國也沒給予香港人民主」,已很環保地循環再用了N次,例如2014年「佔中」開始後,《人民日報》有文章說:「150多年間,自詡民主典範的英國沒有給過香港同胞哪怕一天的實在民主。」說的雖是事實,只是並非事實的全部。

眾所週知,二戰後英國推動「去殖民化」,有些殖民地獨立了,如馬來西亞和新加坡,有些則實行民主自治,如直布羅陀。以上國家都脫離大英帝國的「壓迫」,本地人得以當家作主。為什麼可憐的香港人是例外呢?2014年,英國國家檔案館恰巧解密了一些用打字機打出來的陳年檔案,正好用來解釋二戰後的英國,為什麼要堅持「壓迫」港人。

檔案顯示1958年初,周恩來會見來訪的英國軍官Kenneth Cantlie,要求Cantlie向時任英國首相麥美倫轉達以下的話:有人企圖把香港變成像新加坡一樣的自治領土,港英政府有些官員亦表贊同,但任何讓香港獲得自治領土地位的行動,中國均會視為「極不友善的行為」(a very unfriendly act),「中國希望現時香港的殖民地狀態保持不變。」(China wished the present colonial status of Hong Kong to continue with no change whatever)

檔案又顯示,1960年主理香港事務的中國高官廖承志聲稱,若倫敦試圖改變香港的政治現狀,中國「將毫不猶豫採取積極行動,解放香港、九龍和新界。」由此可見,英國之所以沒有對香港一視同仁,積極推行「去殖民化」和「民主化」,反而選擇殘酷無情地繼續壓迫香港人,應該是震懾於中國國威,不得不回應中共的訴求吧。然而當年許多國內同胞,為什麼前仆後繼跑來被洋人壓迫呢?我看不透。