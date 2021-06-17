在英國舉行的G7峰會日前發表聲明，提及香港、新疆人權問題，中國駐英使館即反問：「在英國殖民統治150多年間，香港居民一直是港英政府壓迫的對象，沒有任何人權民主可言。試問，這一期間，美國等有關國家關心過香港的人權和民主嗎？」

中國駐英使館這套說法，即「英國也沒給予香港人民主」，已很環保地循環再用了N次，例如2014年「佔中」開始後，《人民日報》有文章說：「150多年間，自詡民主典範的英國沒有給過香港同胞哪怕一天的實在民主。」說的雖是事實，只是並非事實的全部。

眾所週知，二戰後英國推動「去殖民化」，有些殖民地獨立了，如馬來西亞和新加坡，有些則實行民主自治，如直布羅陀。以上國家都脫離大英帝國的「壓迫」，本地人得以當家作主。為什麼可憐的香港人是例外呢？2014年，英國國家檔案館恰巧解密了一些用打字機打出來的陳年檔案，正好用來解釋二戰後的英國，為什麼要堅持「壓迫」港人。

檔案顯示1958年初，周恩來會見來訪的英國軍官Kenneth Cantlie，要求Cantlie向時任英國首相麥美倫轉達以下的話：有人企圖把香港變成像新加坡一樣的自治領土，港英政府有些官員亦表贊同，但任何讓香港獲得自治領土地位的行動，中國均會視為「極不友善的行為」（a very unfriendly act），「中國希望現時香港的殖民地狀態保持不變。」（China wished the present colonial status of Hong Kong to continue with no change whatever）

檔案又顯示，1960年主理香港事務的中國高官廖承志聲稱，若倫敦試圖改變香港的政治現狀，中國「將毫不猶豫採取積極行動，解放香港、九龍和新界。」由此可見，英國之所以沒有對香港一視同仁，積極推行「去殖民化」和「民主化」，反而選擇殘酷無情地繼續壓迫香港人，應該是震懾於中國國威，不得不回應中共的訴求吧。然而當年許多國內同胞，為什麼前仆後繼跑來被洋人壓迫呢？我看不透。