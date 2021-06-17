不僅是逢端午節，其他的節日所準備的生果也要取其好意頭，要備有五紅；茘枝、葡萄、西瓜、車厘子、蘋果，尤其最近看到YouTube上有一則教人以蘋果、紅棗、蜜糖、糯米醋泡製而成的去脂茶，更覺蘋果這一紅的不可或缺。

最喜歡的水果多和童年的記憶有關，那是蓮霧、芒果、桂圓、番石榴、番茄，是的，沒有搞錯，番茄一直是我最愛的水果，生吃比煮熟的好吃，煲牛尾湯、羅宋湯中所放的番茄一定比食譜上教人放的要多得多，番茄味愈濃其味愈合口味，也是因為嗜其味之酸中帶甜吧，特別開胃。

今年端午沒有過節、沒一如往年般去先訂好糭子，只準備了五紅果，也許失望居多，香港所能買到的各種糭子中，廣東、潮州、上海，甜的、鹹的、特製的梘水糭，這些卻怎麼也比不上台灣南部古都台南那地道的鄉土糭，而且它一年四季都受大眾食家歡迎，凡吃過台南糭的只能說是曾經滄海，其他的再好味也都不入法胃。先入為主的偏食習慣作祟吧，寧可不吃也不肯退而求其次。

而我年年逢此節特別傷感，今年更添悲傷，遍插茱萸所少的何止一人二人三人四人？中學時期有位特別鍾愛我的同學的母親，為我而包的糭子，六十多年後仍不能或忘，她母親和我的至交同學如今已先後作古，從此更怕吃糭子，還怕思念起已離開人世的至親家人和好友們。

人間別久不成悲，日日月月年年人間又添新魂，兒時的記憶加上離家之後的記憶再加成長後的記憶，還有老去歲月的惘然記憶，一層層、一樁樁、一件件，築構而成的是已不成曲調的悲歡歲月之歌。