全身都是G點的人，日子非常難過。眼耳口鼻身舌意、手心手背腳板底，G7、G8、G9、G19都不夠，為防過敏症患者抓不到自己要害，用延伸手臂亂抓人，急急編纂一本《香港敏感小辭典》，比什麼香港極簡史更具歷史意義。

本辭典為AI人編纂，AI有腦無心，故學習能力比人更快，延伸能力更高，每一個詞可以自動無端端跳到另一個字詞，此刻僅列出種子G點，排名不分先後，無分左中右。

1）火→蠟燭→燭光→光→雷射筆→教學→老師

2）獨立→獨立調查→獨立思考→獨立人格→人格

3）棉花→運動服→運動→新疆→香港→美英澳紐印加歐盟

4）黑衣→黑白→白衣→白票→白衣天使→白花

5）年輕人→年輕→十年→一百週年→

6）六八九→六四→八三一→七七七→七二一→元朗→僭建

7）花→獻花→花墟→趁墟→集結→非法→法治→高度自治

8）反對→支持→支聯會→平反→躺平→平→你懂的

9）參選→選舉→選擇→擇善→固執→選擇性執法

10）黃→黃店→黃種人→辱華→民主歌聲獻中華→歡樂滿東華

11）雨→雨傘→棍→政棍→攻擊性武器→阻差辦公→

12）理大→圍城→錢鍾書→書→報紙→外國勢力→制裁

13）分裂→細胞→同胞→同盟會→中華民國→國家→安全

14）時代→革命→辛亥革命→起義→起來→奴隸→國歌

15）蘋果日報→每日一蘋果→蘋果電腦→電腦→勾結國外勢力

16）BNO→旅遊證件→移民→逃犯→修例→國安法例→電檢

17）聯盟→五眼→五大→訴求→求情信→信仰→祈禱會→校長

18）煲底→盡地一煲→攬炒→炒飯→飯聚→聚集→習→翠華

19）黎智英→英雄→英國→振英→建華→辱華

由「辱華」一條，可跳回第10條，如此即可無限輪迴式自行演繹。本辭典含linear以及lateral thinking編撰法，亦可當作創意基本法。編纂凡例，凡有例可循，即如露亦如電之「有為法」，直接可跳到「有違法」，僅供電影以及任何會講話寫字的人參考。