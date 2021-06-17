對我來講，《叔•叔》最大的疑案，並非導演既然不辭勞苦深入銀河桑拿陪姐姐妹妹食大茶飯，點解唱《三嬸浴堂春》唔唱成套，話分兩頭介紹該會所著名的卡拉OK毛巾生旦粵曲競唱，而是幾次播放時代曲，為什麼是國語的《微風細雨》，卻不肯採用同一首歌的粵語版《昨夜的渡輪上》。從人物背景角度看，六十年代游水赴港的計程車司機阿柏，迎頭撞上的雖然應該是姚蘇蓉和藝霞歌舞團，比較夾口型的倒不會不是許冠傑的「我哋呢班打工仔」，邁進八十年代揸車聽無線電，《微風細雨》和《昨夜的渡輪上》任佢揀，答案毫無懸念，老來釣魚擦出淡淡愛情火花，縱使「微風伴着細雨，像我伴着可愛的你，看着我看着你，看這世界多麼美麗」洋溢的少女心非常應景，我就不信他未卜先知，將國語版凍結在回憶庫。當然，挑了寶島歌王青山的錄音，知情圈內人個個按捺不住會心微笑，然而如果用劉德華廣東版，不也有類似的「盡在不言中」效應嗎？

最重要的，是論歌詞訊息量，《昨夜的渡輪上》實在遠遠超前，作為緬懷舊香港的催情劑，好過弘揚台灣好的《微風細雨》多多聲：「夜渡欄河再倚，北風我迎頭再遇，動蕩如這海，城在兩岸凝神對視。霓虹伴着舞姿，當酒醉如同不知，日後望這方，醉中一切無從抓住。」副歌簡直是神預言：「渡輪上，懷念你說生如戰士；披戰衣，滿載清醒再次開始。」恕我唐突越俎代庖，搶了張叔平的金鉸剪任意揮舞，結尾加插一組空鏡頭，由這首歌托底，恐怕多少有點來如春夢不多時去似朝雲無覓處的意境吧？