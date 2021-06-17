美國的華人若投票選了川普，據說就是等同投了China Virus或Kung Flu而慘遭種族排華一票，所以沒有那麼笨，當然要投民主黨。

民主黨強調種族平權，這是一種意識形態。其種族平權，嚴格來說，主要是黑白之間的平權，因為半世紀以來黑人對此抗爭最烈，拉丁裔次之。所以一切平權運動，若有利於黑人，白左必定支持；若「平權」不利於黑人，就是另一回事。

於是華人居中，位置很尷尬。華人父母喜歡含淚辛勤工作，一切都為下一代，重視子女的教育，一切都是讀書。美國是科技大國，讀書要數學理工科成績好。

統計數字顯示：讀書不是黑人下一代普遍的興趣，黑人小孩愛唱Rap歌和霹靂舞而不是數學。若真正的市場自由和公平競爭，美國長春藤的數學系理工科壓倒性由黃面孔佔據，黑人幾全無位置，白人也是少數。於是，明明是物競天擇的競爭結果，一「論述」起來，就變成歧視。

加州教育署準備禁止高中三年級以下的年級開設所謂的「高級數學」課程：代數、微積分、統計學和其他形式的數據科學，雖仍為草案，已獲加州「教育質量委員會」（Instructional Quality Commission）批准，成為一個「加州有一個數學難題」（California has a math problem）的教育革命運動。學生在上高中三、即中五之前，不准學習單項式，多項式，平方差，三角函數，因式分解，一元一次方程等代數內容。

一個六十歲的中國新移民會記得，文革中的大陸數學課，初中已經有了這一切。在加州，「天才兒童」（gifted student）成為敏感詞，因為這個詞彙被看作是對某族裔的難堪。

如此類推，奧林匹克數學比賽，就是種族歧視的教育霸權，我支持民主黨，我主張平等，所以我認為應該取消（Cancel），連同「虎媽」（Tiger Mom）和她們的「尖子」下一代，都是針對黑人的種族歧視。白左和黑人，若想真正的覺醒（Woke），在加州，最大的敵對族裔是什麼？不必精通邏輯，三歲小孩也明白。

加州最革命，紐約當然不甘後人。紐約市教育局長公開呼籲取消特殊學校的入學考試（原資料：New York City Schools Chancellor Calls On State To End Specialized High Schools Admissions Test），理由是有「太多的亞裔」。

於是，這條常識的選擇方程式是這樣的：A這一邊：既拜登上台，一樣強硬抗中，而且還能聯合歐洲，效果更強；但民主黨下華裔虎媽及其數學小尖子都「冇運行」。

而B那一邊，若川普當權，外交反中，唯因為人粗野，無聯合盟國之人緣；但華人的數理精尖子女，升讀長春藤，卻會公平少卻阻力。你若選B，其他結果一樣，你還少交點稅，但至少你的子女不會賠本。

因此美國選戰，身為觀眾，我不投票，兩名候選人的對華政策，從來不在考慮之列。要看得高一點，站在三百年西方核心文明的興衰比較這兩個人。唯由於蠢人太多，應該受懲罰，我說過支持川普，但希望拜登當選，所以今日我擁護民主黨政府的黒人教育平權。